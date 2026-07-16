Раскол в Демпартии США: 103 конгрессмена поддержали прекращение помощи Израилю

При голосовании по поправке о прекращении американской помощи Израилю более 100 демократов поддержали инициативу, однако большинство Палаты представителей ее отклонило, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

Поправка Томаса Мэсси, республиканца от штата Кентукки, о прекращении помощи Израилю была отклонена 314 голосами против 104.

Однако голосование показало раскол в рядах Демократической партии: 103 конгрессмена присоединились к Мэсси и проголосовали «за», а 98 демократов вместе с 215 республиканцами проголосовали «против».

Голосование привело к редкому расколу между двумя ведущими демократами Палаты представителей.

Лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис, демократ от штата Нью-Йорк, проголосовал против поправки. Однако вторая по значимости демократка Кэтрин Кларк от штата Массачусетс проголосовала «за».

Разногласия на самом высоком уровне Демократической партии свидетельствуют о растущих противоречиях между законодателями по поводу того, как выстраивать отношения США с Израилем.

— Мы не должны давать карт-бланш на военную помощь любой стране, которая не соблюдает законы, интересы и ценности США, — заявила Кэтрин Кларк.

Член Палаты представителей Ами Бера, демократ от штата Калифорния, член комитетов Палаты представителей по иностранным делам и разведке, заявил, что проголосовал «воздержался», поскольку поддерживает отношения между США и Израилем, но не «оправдывает ведение правительством Нетаньяху войны в секторе Газа и вызванный ею гуманитарный кризис, его действия в Ливане, неспособность противостоять эскалации насилия со стороны поселенцев на Западном берегу и его роль в вовлечении США в нынешнюю войну с Ираном».

Поправка Мэсси запрещала выделять Израилю средства из бюджета на национальную безопасность и предусматривала прекращение помощи в сфере безопасности на сумму 3,3 млрд долларов.

Согласно опросу Gallup, общественное мнение в США по поводу ближневосточного конфликта меняется. В феврале американцы впервые заявили, что больше сочувствуют палестинцам (41%), чем израильтянам (36%).

Среди демократов этот показатель был еще более выраженным: 65% заявили, что больше сочувствуют палестинцам, а 17% — израильтянам.

За день до голосования председатель Прогрессивной фракции Грег Касар, демократ от штата Техас, распространил среди коллег письмо, в котором призвал голосовать «за» поправку Мэсси, заявив: «Демократической партии нужен новый подход к Израилю и Палестине». Касар обвинил Израиль в совершении «военных преступлений» в секторе Газа.

— Американский народ требует положить конец субсидированию израильских вооруженных сил налоговыми долларами США. В то время как миллионы людей едва сводят концы с концами, мы отправляем миллиарды долларов военным, которые убили десятки тысяч мирных жителей в Газе, на Западном берегу и в Ливане, дестабилизировали регион и помогли втянуть нас в войну с Ираном, — написал Грег Касар.

Хотя поправка не была принята, голосование показало изменение настроений внутри Демократической партии.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о том, что США снова находятся в состоянии войны с Ираном.