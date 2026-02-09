Ракета «Протон-М» со спутником стартует с Байконура 12 февраля

— Запуск спутника «Электро-Л» № 5 — 12 февраля. Госкомиссия разрешила вывезти и установить «Протон-М» на стартовом комплексе Байконура 9 февраля, — говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале Роскосмоса.

Пуск «Протона-М» со спутником «Электро Л» № 5 был запланирован на 15 декабря 2025 года. Как сообщили в Роскосмосе ранее, пуск перенесен для устранения недочетов, это не повлияет на запланированную научную программу. В ходе плановых предстартовых проверок всех систем было диагностировано локальное несоответствие в разгонном блоке ракеты.

Гидрометеорологические спутники «Электро-Л», находясь на геостационарной орбите, позволяют получать и обрабатывать многоспектральные снимки облачности и подстилающей земной поверхности всего наблюдаемого диска Земли, получать гидрометеорологические данные на орбите, выполнять телекоммуникационные функции в части распространения, обмена гидрометеорологическими и гелиогеофизическими данными, а также ретранслировать сигналы от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ.

Первый спутник «Электро-Л» был запущен в январе 2011 года, в октябре 2016 года связь с ним была потеряна. «Электро-Л» № 2 вышел на орбиту в 2015, а № 3 — в 2019 году.

«Протон-М» — российская одноразовая ракета-носитель. Принадлежит к семейству космических носителей «Протон», созданных в начале 1960-х годов. «Протоны» применяются для выведения в космос различных космических аппаратов, в том числе навигационных, военных и коммерческих спутников, межпланетных автоматических станций.