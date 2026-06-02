Работу трех ночных заведений приостановили в Алматы

В Медеуском районе Алматы выявлены факты нахождения несовершеннолетних в увеселительных заведениях в ночное время, а также случаи употребления ими алкогольных напитков, передает корреспондент агентства Kazinform.

К административной ответственности привлечены владельцы и сотрудники ряда заведений за допуск несовершеннолетних и нарушения требований по реализации алкогольной продукции.

Также деятельность трех увеселительных заведений приостановили.

Кроме того, к ответственности привлечены родители подростков за ненадлежащее воспитание и контроль.

В полиции Алматы отметили, что работа по выявлению подобных нарушений будет продолжена. По словам начальника управления полиции Медеуского района Жанибека Шынасилова, нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время создает угрозу их безопасности и находится на особом контроле правоохранительных органов.

Напомним, сотрудники МВД Казахстана и Национальной полиции Украины выявили мошеннический call-центр, обманывавший казахстанцев.