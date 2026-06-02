KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Работу трех ночных заведений приостановили в Алматы

    В Медеуском районе Алматы выявлены факты нахождения несовершеннолетних в увеселительных заведениях в ночное время, а также случаи употребления ими алкогольных напитков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Работу трех ночных заведений приостановили в Алматы
    Фото: instagram.com/almaty_police_department

    К административной ответственности привлечены владельцы и сотрудники ряда заведений за допуск несовершеннолетних и нарушения требований по реализации алкогольной продукции.

    Также деятельность трех увеселительных заведений приостановили.

    Кроме того, к ответственности привлечены родители подростков за ненадлежащее воспитание и контроль.

    В полиции Алматы отметили, что работа по выявлению подобных нарушений будет продолжена. По словам начальника управления полиции Медеуского района Жанибека Шынасилова, нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время создает угрозу их безопасности и находится на особом контроле правоохранительных органов.

    Напомним, сотрудники МВД Казахстана и Национальной полиции Украины выявили мошеннический call-центр, обманывавший казахстанцев.

    МВД РК Полиция Алматы Подростковая преступность
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор