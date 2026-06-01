Лжебанкиры и фальшивые силовики: в Одессе накрыли call-центр, обманывавший казахстанцев
Сотрудники МВД Казахстана и Национальной полиции Украины провели совместную международную спецоперацию, организованную во взаимодействии с генеральными прокуратурами двух государств, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
— В результате операции в городе Одессе пресечена деятельность организованного мошеннического call-центра, осуществлявшего противоправную деятельность в отношении граждан Казахстана. Преступная группа в течение длительного времени систематически совершала интернет-мошенничества. По предварительным данным, жертвами злоумышленников стали более 120 человек, а общий материальный ущерб превысил 85 миллионов тенге. Злоумышленники использовали современные методы социальной инженерии. Выступая под видом сотрудников операторов связи, банков, правоохранительных органов и государственных структур, они убеждали граждан устанавливать на смартфоны вредоносные приложения. После получения удаленного доступа к устройствам преступники похищали денежные средства и персональные данные потерпевших, — рассказал начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Сүйінбай.
Восемь санкционированных обысков было проведено во время международной спецоперации, изъято:
- два элитных автомобиля;
- 26 компьютеров;
- 49 мобильных устройств;
- материалы с подробными инструкциями и сценариями психологического воздействия;
- символика Республики Казахстан.
В МВД РК отметили, что задержаны девять граждан Украины, которые водворены в изолятор временного содержания. Следствием проверяется их причастность к другим эпизодам интернет-мошенничества в отношении граждан Республики Казахстан и других государств. Проведенная операция стала результатом эффективного международного взаимодействия в сфере борьбы с транснациональной киберпреступностью.
— Министерство внутренних дел Республики Казахстан призывает граждан сохранять бдительность. Помните: сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не требуют оформлять кредиты или переводить денежные средства на так называемые «безопасные счета», не устанавливайте сторонние приложения по просьбе неизвестных лиц и не передавайте коды подтверждения, пароли и доступ к устройствам третьим лицам, — напомнил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Сүйінбай.