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Работу аграриев Северного Казахстана привел в пример Президент РК

7 Октября 2018 19:00 104
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Работу аграриев Северного Казахстана привел в пример Президент РК

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев во время обращения к народу Казахстана отметил достижения Северо-Казахстанской области в сфере агропромышленного комплекса, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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В Послании «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» Глава государства отметил важность реализации потенциала агропромышленного комплекса. Основная задача - увеличить производительность труда.

На примерах ведущих агропредприятий страны, в том числе и Северо-Казахстанской области, Президент РК подчеркнул, что «везде и все можно сделать».

«Атамекен-Агро» при совершенствовании технологий, автоматизации производства позволили за 5 лет увеличить урожайность не менее в 2,7 раза. Да мы никогда  в жизни таких показателей не достигали! И это Северный Казахстан! Хозяйство Зенченко все выращивает: и картошку, и лук, и чеснок, помидоры, ягоды и арбузы!» - сказал Нурсултан Назарбаев.  


Фото: Акорда

 

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 , Северо-Казахстанская область, Сельское хозяйство,
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Автор:

Олеся Жуковень

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