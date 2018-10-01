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Работу аграриев Северного Казахстана привел в пример Президент РК
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев во время обращения к народу Казахстана отметил достижения Северо-Казахстанской области в сфере агропромышленного комплекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В Послании «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» Глава государства отметил важность реализации потенциала агропромышленного комплекса. Основная задача - увеличить производительность труда.
На примерах ведущих агропредприятий страны, в том числе и Северо-Казахстанской области, Президент РК подчеркнул, что «везде и все можно сделать».
«Атамекен-Агро» при совершенствовании технологий, автоматизации производства позволили за 5 лет увеличить урожайность не менее в 2,7 раза. Да мы никогда в жизни таких показателей не достигали! И это Северный Казахстан! Хозяйство Зенченко все выращивает: и картошку, и лук, и чеснок, помидоры, ягоды и арбузы!» - сказал Нурсултан Назарбаев.
Фото: Акорда
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