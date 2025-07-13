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    14:42, 13 Июль 2025 | GMT +5

    Работник при очистке ливневки скончался в Павлодаре

    Сотрудник одного из павлодарских ТОО от полученной травмы скончался на месте происшествия, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: freepik

    В ДП Павлодарской области сообщили, мужчина, будучи без защитной каски, занимался очисткой ливневых труб по адресу проспект Назарбаева, 17/1. В этот момент он и получил травму головы, в результате чего скончался на месте.

    - Полицией возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования, - проинформировали в ДП региона.

    Напомним, на трассе в Павлодарской области погиб мужчина, решивший набрать бензин из цистерны.

    Между тем, полицейские открыли уголовное дело после гибели пенсионерки на набережной Павлодара. Женщина, катаясь с родными на прогулочном велосипеде, столкнулась с железным забором и получила смертельную травму.

    Теги:
    Павлодар Регионы Происшествия Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
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