Женщина, катавшаяся на велосипеде с дочерь и внуками, погибла в Павлодаре

По информации медиков, вызов поступил 6 июля в 23:08. Скорая помощь приехала уже через 6 минут, однако спасти 69-летнюю женщину не удалось. Полученные травмы оказались несовместимые с жизнью.

— Трое девочек — 2010, 2015 и 2018 годов рождения — были доставлены в детскую областную больницу. Еще одна пострадавшая 39-летняя женщина транспортирована в павлодарскую городскую больницу № 1, — сообщили в павлодарской областной станции скорой медицинской помощи.

В ДП Павлодарской области рассказали, что женщина с тремя детьми и матерью каталась на четырехколесном велосипеде. При спуске они, не справившись с управлением, столкновенулись с металлическим забором. По факту нечастного случая назначена проверка.

Напомним, накануне на трассе в пригороде Павлодара в результате ДТП погибли трое мужчин. Еще шестеро человек были доставлены в больницу.