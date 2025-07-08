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    23:00, 07 Июль 2025 | GMT +5

    Женщина, катавшаяся на велосипеде с дочерь и внуками, погибла в Павлодаре

    Несчастный случай произошел на центральной набережной поздно вечером, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Женщина, катавшаяся на велосипеде с дочерь и внуками, погибла в Павлодаре
    Фото: Артём Викторов / Kazinform

    По информации медиков, вызов поступил 6 июля в 23:08. Скорая помощь приехала уже через 6 минут, однако спасти 69-летнюю женщину не удалось. Полученные травмы оказались несовместимые с жизнью.

    — Трое девочек — 2010, 2015 и 2018 годов рождения — были доставлены в детскую областную больницу. Еще одна пострадавшая 39-летняя женщина транспортирована в павлодарскую городскую больницу № 1, — сообщили в павлодарской областной станции скорой медицинской помощи.

    В ДП Павлодарской области рассказали, что женщина с тремя детьми и матерью каталась на четырехколесном велосипеде. При спуске они, не справившись с управлением, столкновенулись с металлическим забором. По факту нечастного случая назначена проверка.

    Напомним, накануне на трассе в пригороде Павлодара в результате ДТП погибли трое мужчин. Еще шестеро человек были доставлены в больницу. 

    Теги:
    Павлодар Регионы Происшествия Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
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