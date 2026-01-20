Работы по сохранению биоразнообразия в реке Есиль проводят в Астане

Работы осуществляют специалисты судоходной компании «Есіл-Астана». По их словам, из-за плотного ледяного и снежного покрова снижается содержание кислорода в воде, что приводит к гибели рыбы.

— Мы проводим аэрацию, которая позволяет насытить воду кислородом, удалить вредные газы, скапливающиеся подо льдом, и тем самым поддержать устойчивый кислородный режим водоема. Кроме того, в весенний период такие меры способствуют восстановлению естественного экологического баланса и активизации полезных биологических процессов. Для выполнения работ используется специальное оборудование: ледобуры, мотопомпы, производительностью до 80 кубических метров в час, армированные шланги. В мероприятиях задействованы семь специалистов и две единицы служебного автотранспорта, — сообщила сотрудница столичного управления охраны окружающей среды и природопользования Жанар Садвокасова.

Вместе с тем специалисты осуществляют и выкос камыша, а также установку его в лунки, что дополнительно способствует поступлению кислорода в воду.

Фото: акимат Астаны

— На текущий момент установлены снопы из камыша. Работы завершены на четырех участках реки от моста «Аркар», до моста «Марал», от моста «Қараөткел» до пешеходного моста «Атырау», от пешеходного моста «Серуен» до моста «Тулпар», а также от моста «Тулпар» до района газовой аппаратуры. Всего обустроено 16 прорубей, 840 лунок и 32 майны, — добавила представитель управления.

Проводимые мероприятия позволяют улучшить кислородный режим реки Есиль, сохранить биологическое разнообразие и обеспечить благоприятные условия для водных обитателей.

Ранее сообщалось, что рейды и патрулирование начались в период ледостава на реке Есиль в Астане.