Работающие в Великобритании казахстанцы стали чаще нарушать закон

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы, которые приезжают работать в Великобританию, стали чаще нарушать местное законодательство. Вместо того, чтобы собирать ягоды и фрукты на ферме, некоторые наши соотечественники решили незаконно работать на стройке, даже совершили преступление. Среди них даже есть и те, кто за изнасилование девушки-подростка оказался за решеткой, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Одна из ферм, которую посетил наш собственный корреспондент, расположена в 200 км от Лондона. На ферме занимаются выращиванием малины и клубники. В основном работники фермы – граждане из стран СНГ. Из Казахстана здесь трудятся более 40 человек.

Еркебулан Кошенов родился в поселке Торетам города Байконур. Ему 30 лет. Имеет высшее образование, в Казахстане работал в автосалоне. Вместе с супругой, оставив дочь бабушке и дедушке, они на шесть месяцев приехали для сезонной работы в Великобританию.

«С супругой хотели увидеть мир. В Казахстане строим дом, есть небольшие кредиты. Мы хотели закрыть эти задолженности в банке. Также планируем сделать подарок родителям», - рассказал Еркебулан.

После того, как Великобритания вышла из Европейского Союза, граждане Румынии и Болгарии уже как раньше не могли приезжать сюда и работать. Поэтому в стране повысился спрос на рабочую силу. Местное население не хочет трудиться за низкую заработную плату. Поэтому власти в 2019 году в качестве пилотного проекта начали привлекать рабочую силу из стран СНГ. Однако обязали строго выполнять требования законодательства.

«Очень важно, чтобы граждане, приезжающие на работу из-за рубежа, подчинялись закону. Это касается и граждан Казахстана, и граждан других стран. Рабочая виза, признанная конкретно на одной ферме, действительна до 6 месяцев. После этого рабочие должны вернуться в страну», - сказал менеджер фермы Максим Савченко.

Как выяснилось, некоторые граждане, бросив работу на ферме, отправились в Лондон и стали незаконно работать на стройке, в гостиницах. Среди них даже есть и те, кто совершил преступление. Парень из Алматы даже оказался за решеткой по обвинению в изнасиловании девочки-подростка и продаже наркотиков. Его осудили на 8 лет. В связи с признанием вины, наказание сокращено до 6 лет. В таких случаях посольство Казахстана в Великобритании старается оказать соотечественникам правовую помощь, однако выполнение требований закона является обязательным для всех.

«Обращаем внимание казахстанцев на строгое соблюдение местного законодательства, если планируете приехать для заработка в Великобританию», - сказал консул посольства Казахстана в Великобритании Мерей Куандыков.

По данным статистики, два года назад для работы на фермах Великобритании были привлечены около 400 казахстанцев, однако в прошлом году их количество достигло 2700. Ожидается, что число казахстанцев, желающих работать в Великобритании, будет только расти.