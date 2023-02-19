Работали круглые сутки - как казахстанские спасатели помогали пострадавшим в Турции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спасатели и медики, работавшие над ликвидацией последствий разрушительного землетрясения в городе Газиантепе в составе первой группы, после благополучного возвращения на родину поделились результатами тяжелой работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первую группу казахстанских спасателей и медиков в составе 38 человек в аэропорту Алматы с аплодисментами встретили волонтеры, родные, друзья и коллеги.

Казахстанские спасатели проводили поисковые работы в трех городах Турции - Газиантеп, Хатай и Нурдаги. С начала проведения операции им удалось спасти семь человек. Также они извлекли тела 88 погибших, в том числе 10 детей.

«Мы по приезду в Турцию сразу же приступили к спасательным работам. Первые сутки весь личный состав вообще не спал. Только на вторые сутки мы уже составили график смены, работа продолжалась по 16 часов. Тяжело было работать, была психоэмоциональная нагрузка, постоянное напряжение из-за угрозы обрушений. Афтершоки продолжались, спасатели рисковали жизнью. Но мы справились с задачей. Весь турецкий народ благодарен», - сказал руководитель республиканского оперативно-спасательного отряда Владимир Цой.

Он выразил большую благодарность Посольству Казахстана в Турции и волонтерам.

«Сотрудники Посольства провели огромную работу, нам помогали с первых дней пребывания в Турцию. Сопроводили нас. Также благодарен казахстанским волонтерам, которые живут там. Они тоже, несмотря на холод, приехали помочь нам, работали круглые сутки, не спали, помогали нам с переводом, подносили чай и горячее питание», - добавил Цой.

По словам руководителя РОСО, турецкие спасатели высоко оценили профессионализм казахстанцев и перенимали наш опыт.

В МЧС РК сообщили, что наши спасатели вручную, а также с привлечением инженерной техники, аварийно-спасательного оборудования, шанцевого инструмента разобрали более 250 тысяч кубометров завалов. В полностью разрушенных зданиях одновременно проводили работу по обнаружению, выявлению местонахождения и состояния людей, установлению с пострадавшими под завалами аудиоконтакта, определению объема и характера необходимой помощи. Спасатели буквально ползком пробивали дорогу через узкие проемы и щели через груду обрушенного строительного материала и остатков домашней мебели.

На вооружении у сотрудников МЧС было все необходимое спасательное оборудование: гидравлические и пневматические инструменты, гидравлические домкраты, пневмодомкраты, отбойники, перфораторы, осветительные приборы, палатки, спутниковый терминал, каркасный модуль, автотехника, а также медикаменты для оказания своевременной медицинской помощи квалифицированными врачами МЧС.

В поисково-спасательных работах отличные результаты показали также кинологические расчеты. Собаки-спасатели – бельгийские овчарки малинуа Джейкоб, Лига М Сириус и Аксель, лабрадор Чарли Кинг, немецкая овчарка Мирта, бордер колли по кличке Гринпис – вместе с кинологами-инструкторами и отрядами спасателей сутками трудились на разрушенных объектах в борьбе за каждого человека.

«Джейкобу уже 7 лет. Занимаюсь с ним с раннего возраста. Мы вместе многое пережили, бывали в разных труднодоступных местах, искали людей, туристов, участвовали во многих спасательных операциях, но эта была самой крупной из всех для меня и для Джейкоба. Мы работали в городе Газиантеп почти круглые сутки. В целом там работали три наших кинологических расчета. Искали людей в обрушенных зданиях, отбивали точки, где собака обозначала возможное присутствие человека. Мы чертили эти места и показывали нашим специалистам. Так мы находили живых людей», - вспоминает владелец Джейкоба Ерик Берлыбеков.

В составе первой группы спасателей был также сотрудник оперативно-спасательного отряда Дмитрий Денисов, который 24 года назад участвовал в спасательных операциях в Турции после крупного землетрясения вблизи города Измита. Он в этот раз поехал вместе со своей собакой - лабрадором по кличке Чарли Кинг.

«Мы работали группой из трех кинологов. Нашли живого человека с помощью наших собак. То есть у нас есть определенный порядок действий: одна собака отрабатывает и подтверждает, потом другая, дальше третья. После этого мы помогали уже искать тела людей, хотя собаки наши не обучены этому. Мы представляли это по поведению собак, показывали, где могут находиться люди. Чарли Кингу в марте этого года исполнится 9 лет. На службе он - с 2015 года. Мы всех собак готовим к таким спасательным операциям. На подготовку уходит от года до двух лет», - отметил он.

Дмитрий Денисов добавил, что в зоне землетрясения они активно работали вместе со спасателями из других стран.

«Мы разделились на две группы. Одна группа ночевала в палаточном лагере, другая проживала на территории одного завода. Сейсмическая активность в городе продолжалась, нам пришлось разместить лагерь в безопасном месте, чтобы избежать повторных обрушений. Мы очень тесно взаимодействовали с турецкими спасателями, они у нас спрашивали советы, обменивались опытом. Были также спасатели из Саудовской Аравии. Нам хорошо помогала турецкая сторона с питанием. Мы также и сами готовили иногда. Очень много казахов встречали там, в целом людей из Казахстана, которые неравнодушно относятся к этой ситуации и активно помогают. Турки приходили и благодарили нас», - добавил он.

В составе первой группы спасателей были также и медики Центра медицины катастроф МЧС Казахстана. Они оказывали квалифицированную медицинскую помощь пострадавшим на круглосуточной основе. Всего за весь период работ оказана медицинская помощь более 200 местным жителям и спасателям, в том числе почти 30 детям.

Операционная медицинская сестра отряда Центра медицины катастроф Айна Сапакова выразила искренние соболезнования турецкому народу. Она отметила, что горе всегда объединяет семью, народ, страны.

«Мне было до слез больно видеть эти страдания. Я выражаю искренние соболезнования турецкому народу, я видела горе в их глазах, страх и ужас. Но мы друг друга поддерживали как никогда, как два родных государства, как две родные нации. Мы оказывали психологическую и медицинскую помощь, проводили всевозможные операции. Был также еще такой случай - во время ликвидации ЧС случился пожар в палатке по соседству. Наши медики оказали помощь пострадавшим от термических ожогов. Уже на следующий день они выписались из больницы, разыскали наших врачей и выразили слова благодарности. Нам было очень приятно», - сказала она.

В Алматы из города Газиантепа спецбортом МЧС вернулись 33 сотрудника РОСО, среди которых три кинологических расчета и 5 врачей центра медицины катастроф. Этим же спецбортом в турецкий город Газиантеп направлена гуманитарная помощь. В зону стихийного бедствия переданы палатки, обогреватели, теплая одежда и другие предметы первой необходимости, предназначенные для оказания помощи пострадавшим. Общий объем гуманитарной помощи 55 тонн.

Ранее сообщалось, что вторая группа казахстанских спасателей вернется 19 февраля из Турции этим же спецбортом.