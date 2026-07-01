Работа по качественной реализации новой Конституции активизируется в Туркестанской области

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова были рассмотрены меры по качественной реализации новой Конституции Республики Казахстан, вступившей в силу с 1 июля 2026 года.

В данном совещании посредством видеоконференцсвязи принял участие аким Туркестанской области Нуралхан Кошеров.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Олжас Бектенов подчеркнул, что новая Конституция является фундаментальным документом, определяющим долгосрочный вектор развития страны, и формирует прочную основу для реформ, проводимых Главой государства. Он также отметил, что будет продолжена работа по модернизации государственных институтов, укреплению стабильности в обществе, повышению благосостояния граждан и утверждению принципа «Закон и Порядок».

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Стоит отметить, что жители Туркестанской области приняли активное участие в республиканском референдуме по принятию Новой Конституции и поддержали ее.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В регионе на системной основе продолжается работа по разъяснению приоритетов Основного закона и социально-экономическому развитию края.