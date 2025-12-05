Рабочий, проводивший интернет, сорвался с высоты и погиб в Петропавловске

По информации пресс-службы департамента полиции Северо-Казахстанской области, инцидент произошел сегодня. Один из рабочих, 35-летний мужчина, скончался на месте от полученных травм, а второй рабочий, 1994 года рождения, был доставлен в больницу.

— По данному факту начато досудебное расследование по признакам нарушения требований техники безопасности. Проводятся необходимые следственные действия для полного выяснения всех обстоятельств дела. По итогам проверки будет принято окончательное процессуальное решение, — говорится в пресс-релизе.

По информации пресс-службы управления здравоохранения СКО, второй мужчина, который упал с высоты, не был госпитализирован, он получает амбулаторное лечение.

У 31-летнего мужчины диагностированы ушиб грудной клетки, рваная рана в области века и рваная рана левой руки.

Рабочие пытались провести интернет.

Ранее сообщалось, что в Мангистау погиб строитель, упав с шестого этажа.