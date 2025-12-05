РУ
    17:35, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Рабочий, проводивший интернет, сорвался с высоты и погиб в Петропавловске

    В Петропавловске во время монтажных работ двое рабочих упали с подъемной платформы, передает агентство Kazinform.

    скорая помощь, жедел жәрдем
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    По информации пресс-службы департамента полиции Северо-Казахстанской области, инцидент произошел сегодня. Один из рабочих, 35-летний мужчина, скончался на месте от полученных травм, а второй рабочий, 1994 года рождения, был доставлен в больницу.

    — По данному факту начато досудебное расследование по признакам нарушения требований техники безопасности. Проводятся необходимые следственные действия для полного выяснения всех обстоятельств дела. По итогам проверки будет принято окончательное процессуальное решение, — говорится в пресс-релизе.

    По информации пресс-службы управления здравоохранения СКО, второй мужчина, который упал с высоты, не был госпитализирован, он получает амбулаторное лечение.

    У 31-летнего мужчины диагностированы ушиб грудной клетки, рваная рана в области века и рваная рана левой руки.

    Рабочие пытались провести интернет.

    Ранее сообщалось, что в Мангистау погиб строитель, упав с шестого этажа.

    Данагуль Карбаева
