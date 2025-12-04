20-летний рабочий погиб, сорвавшись в шахту лифта в Мангистау

Инцидент случился в Мунайлинском районе Мангистауской области, во время подъема корыта с песком при помощи крана. Песок доставляли на верхний этаж для изготовления извести, используемой при кладке камина. После того как корыто опустили на пол, рабочий попытался отойти на безопасное расстояние, но внезапно потерял равновесие и упал в шахту.

Бригада скорой помощи прибыла на место спустя 20–30 минут, однако спасти пострадавшего не удалось, он скончался от полученных травм.

При этом, как отмечают специалисты, работодатель ИП «Сариев С. Ж.» и заказчик ТОО «AN-GroupM» не уведомили о несчастном случае территориальное подразделение Департамента государственной инспекции труда, что является нарушением порядка оповещения.

Департаментом госинспекции труда Мангистауской области создана комиссия по расследованию обстоятельств произошедшего. Устанавливаются причины трагедии, а также возможные нарушения требований охраны труда.

По итогам расследования будет предоставлена дополнительная официальная информация, — сообщил руководитель отдела контроля законодательства о безопасности и охране труда управления государственной инспекции труда Мангистауской области Бауыржан Кемалов.

Ранее рабочий погиб при проведении коммунальных работ в Жезказгане.




