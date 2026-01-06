Рабочий получил травму при взрывных работах на шахте в Рудном

Как пояснили в пресс-службе компании при выполнении работ по ликвидации зависания негабаритных кусков руды в дучке с применением взрывчатых материалов машинист скреперной лебёдки получил травму в результате неконтролируемого взрыва.

Пострадавшему оказывается медицинская помощь в городской больнице. Его состояние уточняется. По факту произошедшего проводится расследование, устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.

Ранее в Мангистау погиб 20-летний рабочий, который сорвался в шахту лифта.



