10:07, 06 Январь 2026 | GMT +5
Рабочий получил травму при взрывных работах на шахте в Рудном
В Рудном на шахте «Соколовская» АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» произошёл несчастный случай — при выполнении взрывных работ травмирован сотрудник предприятия, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как пояснили в пресс-службе компании при выполнении работ по ликвидации зависания негабаритных кусков руды в дучке с применением взрывчатых материалов машинист скреперной лебёдки получил травму в результате неконтролируемого взрыва.
Пострадавшему оказывается медицинская помощь в городской больнице. Его состояние уточняется. По факту произошедшего проводится расследование, устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.
Ранее в Мангистау погиб 20-летний рабочий, который сорвался в шахту лифта.