РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:07, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Рабочий получил травму при взрывных работах на шахте в Рудном

    В Рудном на шахте «Соколовская» АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» произошёл несчастный случай — при выполнении взрывных работ травмирован сотрудник предприятия, передает корреспондент агентства Kazinform.

    шахта
    Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

    Как пояснили в пресс-службе компании при выполнении работ по ликвидации зависания негабаритных кусков руды в дучке с применением взрывчатых материалов машинист скреперной лебёдки получил травму в результате неконтролируемого взрыва.

    Пострадавшему оказывается медицинская помощь в городской больнице. Его состояние уточняется. По факту произошедшего проводится расследование, устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.

    Ранее в Мангистау погиб 20-летний рабочий, который сорвался в шахту лифта.

    Теги:
    Несчастный случай Костанайская область Рудный Шахты Происшествия
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают