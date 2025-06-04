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    21:12, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Рабочий погиб при строительстве дома в пригороде Павлодара

    По предварительной версии, в еще строящемся частном доме обвалилась плита перекрытия, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: ДП Павлодарской области

    Трагедия произошла в пригородном селе Кенжеколь. Отмечается, пострадавшими оказались двое мужчин.

    В павлодарской первой городской больнице сообщили, что к ним поступил один человек, которого после осмотра отправили на амбулаторное лечение. Меж тем, второй рабочий погиб на месте.

    — По факту нарушения правил охраны труда, где при строительстве частного дома в селе Кенжеколь, пострадало два человека, один из которых скончался на месте, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования, — сообщили в ДП Павлодарской области.

    Напомним, в области Жетысу произошло жуткое ДТП со «скорой» помощью, в котором пострадали несколько человек. 

    Теги:
    Полиция Строительство Происшествия Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
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