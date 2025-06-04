Рабочий погиб при строительстве дома в пригороде Павлодара

Трагедия произошла в пригородном селе Кенжеколь. Отмечается, пострадавшими оказались двое мужчин.

В павлодарской первой городской больнице сообщили, что к ним поступил один человек, которого после осмотра отправили на амбулаторное лечение. Меж тем, второй рабочий погиб на месте.

— По факту нарушения правил охраны труда, где при строительстве частного дома в селе Кенжеколь, пострадало два человека, один из которых скончался на месте, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования, — сообщили в ДП Павлодарской области.

Напомним, в области Жетысу произошло жуткое ДТП со «скорой» помощью, в котором пострадали несколько человек.