Рабочие вовремя получают зарплату - депутат о ситуации после весенне-полевых работ в СКО

Серик Егизбаев встретился с коллективом ТОО «Саумалколь Агро», расположенного в селе Каменный Брод, и рассказал о механизмах государственной поддержки и льготной кредитной политике.

– Основная причина нашего приезда в село – оценка ситуации после весенне-полевых работ. Впереди нас ждёт сезон уборки урожая. Сегодня в этом хозяйстве начнётся кампания по уборке озимой ржи. В целом мы видим, что ситуация на предприятии неплохая. Рабочие вовремя получают зарплату, решается вопрос с кормами, – поделился депутат.

Фото: Мажилис

Вспоминая сложный период 2023 года, мажилисмен отметил, что в те годы фермеры были вынуждены брать кредиты в банках второго уровня под 22%. Он подчеркнул, что благодаря реализации инициатив Президента по поддержке сельского хозяйства эта ситуация в корне изменилась. Сегодня сельхозтоваропроизводители могут получать кредиты под 5%, существенно упрощены условия предоставления гарантий.

Фото: Мажилис

Кроме того, Серик Егизбаев обратил внимание на то, что депутаты Мажилиса в рамках нового Налогового кодекса добились изменения налога на добавленную стоимость для фермеров по принципу 16/80. Он также сообщил, что за это время объём финансирования агропромышленного комплекса увеличился в пять раз – со 140 млрд тенге до 700 млрд тенге. По его мнению, это ощутимый результат системной работы Парламента и Правительства по реализации реформ Главы государства.

Серик Егизбаев осмотрел поля, ознакомился с ходом полевых работ, выслушал мнения и пожелания работников, которые будут учтены в работе Комитета Мажилиса по аграрным вопросам в новой сессии.

Напомним, посевная кампания-2025 в Казахстане была завершена в срок.