    17:25, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    Рабочие и занятость в центре внимания: профсоюзы поддержали проект новой Конституции

    На 10-м заседании Конституционной комиссии председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин подчеркнул, что работа над проектом новой Конституции велась с учетом долгосрочного влияния на жизнь каждого гражданина, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сатыбалды Даулеталин
    Фото: Конституционный суд

    — Для меня, как представителя около двух миллионов членов профсоюзов, было принципиально важно, чтобы обсуждение этого документа не ограничивалось рамками комиссии и экспертной среды, — отметил Сатыбалды Даулеталин.

    По его словам, в ходе обсуждений в регионах и трудовых коллективах поднимались вопросы, напрямую связанные с повседневной жизнью людей труда — от уровня доходов до стабильной занятости и социальной защищенности.

    — Это был живой, иногда жесткий, но честный разговор. Люди говорили о зарплате, безопасности труда, о будущем своих детей. Федерация профсоюзов поддержала этот проект новой Конституции, по существу. Потому что он во многом совпал с тем, что мы слышим от людей труда. Речь идет о таком понимании реформы Основного закона, которая оценивается через призму того, чем в реальности живет конкретный человек, — добавил спикер.

    Он также отметил социальный характер государства и закрепление человека как высшей ценности, что, по мнению профсоюзов, является ключевым ориентиром для всех государственных решений.

    — Уже в первой статье Казахстан закреплен как социальное государство, а высшей ценностью названы человек, его жизнь, права и свободы. Для наемного работника это важнейший сигнал. Государство выстраивается не вокруг цифр и отчетов, а вокруг человека, который работает, создает продукт и обеспечивает устойчивость страны, — подчеркнул С. Даулеталин.

    Говоря о трудовых правах, председатель Федерации профсоюзов отметил качественное изменение подхода государства к сфере занятости и ответственности за условия труда.

    — Труд признается не личным риском человека, а основой достойной жизни. Еще один ключевой блок — это солидарность. Здесь она возвращается в свой настоящий смысл. Солидарность государства, бизнеса и труда. Не перекладывание рисков на работников. Не односторонняя ответственность. А честный баланс интересов, где государство является активным участником и берет на себя ответственность за условия жизни людей. Для работника это прежде всего уверенность в завтрашнем дне и меньше страха перед изменениями, — заявил Сатыбалды Даулеталин.

    Завершая выступление, он подчеркнул значение солидарности и общественного участия как инструментов устойчивого развития и выразил благодарность членам Конституционной комиссии за открытый и содержательный диалог.

    — За готовность слушать, спорить, искать решения и за живой обмен мнениями без формальности и закрытых дверей. Для представителя человека труда это принципиально. Это вопрос доверия. И именно в такой атмосфере может рождаться Конституция, которая отражает интересы общества, а не только юридическую логику документа, — заключил спикер.

    Теги:
    Конституция Общество Конституционная реформа
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
