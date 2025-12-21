Рабочего поразила электрическая дуга в Атырауской области

Информацию подтвердили в управлении здравоохранения Атырауской области.

— Около 16:40 в селе Коктогай Атырауской области произошел несчастный случай на производстве. Мужчина получил электрический ожог в результате воздействия электрической дуги напряжением 10 кВ из электрического щита. С места происшествия пострадавшего доставили в Индерскую районную центральную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь и рекомендовали стационарное лечение, однако родственники первоначально отказались от госпитализации, — сообщил в ведомстве.

В управлении уточнили, что позднее бригадой скорой медицинской помощи «103» пациент был доставлен в приемное отделение Атырауской областной больницы, где его осмотрели травматолог, терапевт, реаниматолог и хирург. По медицинским показаниям мужчина был госпитализирован в отделение травматологии и реанимации.

— Его состояние оценивается как тяжелое. Врачи проводят все необходимые лечебные мероприятия, также запрошены консультации специалистов республиканского уровня, — пояснили в комментарии.

Медики подчеркнули, что состояние пациента находится под постоянным контролем.

Ранее в Мангистау погиб рабочий, сорвавшись в шахту лифта на строящемся объекте.