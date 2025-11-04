РУ
    10:16, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Рабочего извлекли из-под завалов обрушившейся в Риме башни Конти

    В понедельник в историческом центре Рима — недалеко от Колизея и рядом с Римским форумом — обрушилась часть 29-метровой средневековой башни Torre dei Conti. По сообщениям местных СМИ, рабочий, долгое время остававшийся в ловушке после обрушения, был спасен, но умер в больнице.

    Фото: Anadolu

    Как сообщают СМИ, румынский рабочий, долгое время остававшийся в ловушке после обрушения, был спасен, но умер в больнице.

    Состояние мужчины оценивалось как крайне тяжелое. В машине скорой помощи произошла остановка сердца. Пострадавшего реанимировали и доставили в больницу.

    Второй рабочий, также гражданин Румынии, был почти сразу же извлечен из-под завалов и госпитализирован с серьезными, но не опасными для жизни травмами, пишет Reuters.

    Министерство иностранных дел Румынии подтвердило гражданство пострадавших.

    Башня была закрыта для посещения много лет, там проходили реставрационные работы.

    Рассказывая о спасенном рабочем, мэр Рима Роберто Гуальтьери говорил: «Мы надеемся, что он выкарабкается».

    Префект Рима Ламберто Джаннини сообщил журналистам, что рабочего вытащили из-под завалов после «длительной спасательной операции». Ранее он охарактеризовал ситуацию как «очень сложную».

    Ранее сообщалось, что в результате частичного обрушения башни Конти в Риме под завалами оказались 4 человека.

    Теги:
    Италия Происшествия Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
