Рабочего извлекли из-под завалов обрушившейся в Риме башни Конти

Как сообщают СМИ, румынский рабочий, долгое время остававшийся в ловушке после обрушения, был спасен, но умер в больнице.

Состояние мужчины оценивалось как крайне тяжелое. В машине скорой помощи произошла остановка сердца. Пострадавшего реанимировали и доставили в больницу.

Второй рабочий, также гражданин Румынии, был почти сразу же извлечен из-под завалов и госпитализирован с серьезными, но не опасными для жизни травмами, пишет Reuters.

Министерство иностранных дел Румынии подтвердило гражданство пострадавших.

Башня была закрыта для посещения много лет, там проходили реставрационные работы.

Рассказывая о спасенном рабочем, мэр Рима Роберто Гуальтьери говорил: «Мы надеемся, что он выкарабкается».

Префект Рима Ламберто Джаннини сообщил журналистам, что рабочего вытащили из-под завалов после «длительной спасательной операции». Ранее он охарактеризовал ситуацию как «очень сложную».

Ранее сообщалось, что в результате частичного обрушения башни Конти в Риме под завалами оказались 4 человека.