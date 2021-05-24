Рабочая поездка Аскара Мамина в ВКО: дороги, агропром, ГМК и здравоохранение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область проинспектировал реализацию крупных инвестиционных проектов в сферах транспортной инфраструктуры, горно-металлургической промышленности, агропромышленного комплекса и здравоохранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В городе Аягозе главе Правительства доложили о ходе реконструкции автомобильных дорог Талдыкорган — Усть-Каменогорск (768 км), Калбатау — Майкапшагай (415 км) и Ушарал — Достык(180 км).

Премьер-Министр поручил повысить темпы строительных работ по дорогам Восточно-Казахстанской и Алматинской областей. При этом глава Правительства подчеркнул важность обеспечения качества и своевременного введения в эксплуатацию создаваемой транспортной инфраструктуры.

В Аягозском районе А. Мамин также ознакомился с проектом расширения ТОО «KAZ Minerals Aktogay». В текущем году планируется завершить строительство обогатительной фабрики Актогай II по переработке сульфидной руды. Объем инвестиций составит 514,6 млрд тенге (1,2 млрд долларов). Будет создано 1 тыс. новых рабочих мест. Реализация проекта позволит увеличить в 2022-2027 годы объем производимой предприятием меди со 125 тыс. тонн до 200 тыс. тонн в год и вывести рудник в число крупнейших в мире. На Актогайском месторождении также функционирует комплекс по переработке оксидных руд, на котором до 2024 года планируется обеспечить ежегодный объем производства 20 тыс. тонн катодной меди.

В селе Солнечное Глубоковского района глава Правительства осмотрел молочно-товарную ферму, посевные площади и сельхозтехнику ТОО «Опытное хозяйство масличных культур» (ОХМК).

В 2020 году предприятие произвело 13 тыс. тонн молока и 300 тонн говядины. В рамках модернизации производства в 2022-2025 годы планируется увеличить валовый надой молока с 40 до 100 тонн в сутки. ОХМК является одним из ведущих семеноводческих хозяйств РК. По реализации семян сельскохозяйственных культур в прошлом году ТОО заняло 1 место (10 тыс. тонн семян). Средняя урожайность за прошедшие 5 лет по всем выращиваемым сельхозкультурам составила 4,3 тонн на га. Предприятие активно участвует в реализации проекта «Ауыл – ел бесігі» путем строительства в селе Солнечное комплекса малоэтажных жилых домов общей площадью 3,7 тыс. кв. м.

В городе Семее Премьер-Министр дал старт работе линии переработки семян подсолнечника маслоэкстракционного завода ТОО «Qazaq astyq group». Общая сумма инвестиций составляет 13 млрд тенге. Мощность предприятия — 1 тыс. тонн переработки семян подсолнечника, или 800 тонн семян рапса/льна в сутки. На предприятии создано свыше 300 постоянных рабочих мест. Завод обеспечит внутренние потребности страны в растительном масле, его продукция будет экспортироваться и на внешние рынки.

А. Мамин посетил «Центр ядерной медицины и онкологии г. Семей» — единственное в Казахстане медицинское учреждение ядерной медицины полного цикла — от производства радиофармпрепаратов и их применения в ранней диагностике онкозаболеваний до радионуклидной терапии пациентов.

Глава Правительства также ознакомился с деятельностью открытой в городе в текущем году «Клиники iv plus», где впервые в Казахстане применена технология реабилитации детей и взрослых «h/p/cosmos locomotion». Здесь открыт первый в стране центр медицинской реабилитации на цифровой платформе с использованием электронных систем отслеживания физиологических и моторных функций организма.

По итогам 4 месяцев этого года объем промышленного производства в Восточно-Казахстанской области вырос, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, на 6,7% - до 860,8 млрд тенге. Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 93,8 млрд тенге (+2,1%), объем строительных работ — 51,6 млрд тенге (+5,6%). Инвестиции в основной капитал достигли 177,6 млрд тенге (+6,8%).

В рабочей поездке приняли участие аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, сельского хозяйства Сапархан Омаров, финансов Ерулан Жамаубаев, здравоохранения Алексей Цой, по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.