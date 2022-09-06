Рабочая группа при маслихате будет следить за прибытием гумпомощи в Костанайскую область

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — При областном маслихате создана специальная рабочая группа, которая осуществляет непосредственный контроль за благополучным прибытием гуманитарной помощи к месту назначения из всех городских и областных маслихатов республики, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на секретаря областного маслихата Сайлаубека Ещанова.

Данная рабочая группа занимается всеми организационными работами в данном направлении.

«Депутаты областного маслихата встретились с эвакуированными жителями села Аманкарагай. Людей разместили в трех эвакуационных пунктах Аулиекольского района. А также депутаты ознакомились с условиями размещения и заверили жителей в оказании всей необходимой помощи», - сообщил секретарь облмаслихата.

С. Ещанов отметил «героизм, мужество и хладнокровность пожарных, которые производили спасение жильцов всеми доступными способами, пробираясь к ним сквозь огонь и дым, не жалея себя и рискуя собственными жизнями».

Он также напомнил, что в области запущена горячая линия, на которой работают психологи ДЧС – 8(7142) 50-36-24. Население, нуждающееся в помощи, может обратиться по телефонам 112 и 101.