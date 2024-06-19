Qarmet начал газификацию производства

Металлургический комбинат Qarmet начал реализацию проекта по газификации производства. Масштабная программа направлена на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и станет крупнейшей экологической инициативой в истории комбината, передает агентство Kazinform.

Фото: Qarmet

- Работы по переходу на природный газ идут полным ходом и планируются к завершению в 2025 году. Проект предусматривает подключение предприятия к действующему газопроводу «Сарыарка», который расположен в 25 километрах от завода. Это станет важным шагом в повышении экологичности и экономической эффективности производства. Выпуском труб для газопровода занимается АО «Qarmet Tubular Products Aktau». Заказ включает изготовление труб различных диаметров с высокой прочностью, которые часто используются в масштабных проектах по газификации, - сообщили в пресс-службе металлургического комбината.

Переход на природный газ позволит предприятию не только снизить затраты на энергоносители, но и значительно сократить выбросы вредных веществ в атмосферу, что является важным шагом в улучшении экологической обстановки в регионе.

Фото: Qarmet

Руководитель по полному циклу производства и сбыта Владимир Тлеубаев отметил, что трубы будут покрыты специальным защитным покрытием. Эта технология не только способствует более быстрому потоку газа, но и значительно продлевает срок службы труб, сохраняя их защитные свойства.

- Изготовление труб осуществляется по специальному процессу, который делится на несколько фаз. Наше предприятие уже отрабатывает заказ - новую линию природного газа для комбината. Он включает в себя около 600 тонн труб разного диаметра. Работы продлятся до конца июня. Все изготавливаемые нашим заводом трубы соответствуют мировым стандартам качества, - добавил Тлеубаев.

Фото: Qarmet

После изготовления трубы будут транспортироваться с завода изготовителя на комбинат в Темиртау.

В пресс-службе комбината отметили, что поставкой сырья для изготовления труб занимается непосредственно Qarmet.



