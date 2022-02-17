Пытались совершить переворот – Касым-Жомарт Токаев о январских событиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал январские события самыми трагическими в истории нашей страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Знаю, что эти события сейчас у нас оценивают и называют по-разному. Как бы то ни было, эти дни стали самыми трагическими в истории нашей страны. Это надо признать. За 30 лет Независимости мы выдержали немало испытаний. Но с подобной жестокостью столкнулись впервые», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью на телеканале Qazaqstan.

Абсолютно ясно, считает Президент, что настоящие патриоты, преданные своей стране и своему народу, никогда не пойдут на такое.

«Надо говорить открыто, что люди, которые хотели воспользоваться ситуацией в своих корыстных целях, пытались совершить coup d’etat. Это государственный переворот по-французски. Это были действия, направленные против нашей государственности, целостности страны и безопасности народа. Это мое личное мнение», - заключил Глава государства.