Пытались совершить переворот – Касым-Жомарт Токаев о январских событиях
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал январские события самыми трагическими в истории нашей страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Знаю, что эти события сейчас у нас оценивают и называют по-разному. Как бы то ни было, эти дни стали самыми трагическими в истории нашей страны. Это надо признать. За 30 лет Независимости мы выдержали немало испытаний. Но с подобной жестокостью столкнулись впервые», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью на телеканале Qazaqstan.
Абсолютно ясно, считает Президент, что настоящие патриоты, преданные своей стране и своему народу, никогда не пойдут на такое.
«Надо говорить открыто, что люди, которые хотели воспользоваться ситуацией в своих корыстных целях, пытались совершить coup d’etat. Это государственный переворот по-французски. Это были действия, направленные против нашей государственности, целостности страны и безопасности народа. Это мое личное мнение», - заключил Глава государства.
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