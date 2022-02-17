+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пытались совершить переворот – Касым-Жомарт Токаев о январских событиях

17 Февраля 2022 20:51
Поделиться:
Пытались совершить переворот – Касым-Жомарт Токаев о январских событиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал январские события самыми трагическими в истории нашей страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Президент может занимать свой пост два срока и это требование нарушать нельзя - Касым-Жомарт Токаев
Проводимую кадровую политику прокомментировал Касым-Жомарт Токаев Президент РК: Нужно вернуть на Родину незаконно вывезенные за рубеж средства Январские события: Какие уроки извлек для себя Президент

«Знаю, что эти события сейчас у нас оценивают и называют по-разному. Как бы то ни было, эти дни стали самыми трагическими в истории нашей страны. Это надо признать. За 30 лет Независимости мы выдержали немало испытаний. Но с подобной жестокостью столкнулись впервые», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью на телеканале Qazaqstan.

Абсолютно ясно, считает Президент, что настоящие патриоты, преданные своей стране и своему народу, никогда не пойдут на такое.

«Надо говорить открыто, что люди, которые хотели воспользоваться ситуацией в своих корыстных целях, пытались совершить coup d’etat. Это государственный переворот по-французски. Это были действия, направленные против нашей государственности, целостности страны и безопасности народа. Это мое личное мнение», - заключил Глава государства.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Общество   #Алматинская трагедия  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Президент может занимать свой пост два срока и это требование нарушать нельзя - Касым-Жомарт Токаев
Проводимую кадровую политику прокомментировал Касым-Жомарт Токаев
Президент РК: Нужно вернуть на Родину незаконно вывезенные за рубеж средства
Январские события: Какие уроки извлек для себя Президент
Популярное
1 О последствиях омикрон-штамма и эффективны ли маски рассказал врач
2 1349 человек заболели коронавирусом в Казахстане
3 О некоторых денежных переводах физлиц будут сообщать в налоговую банки в Казахстане
4 В Германии решили выходить из пандемии в три этапа
5 Казахстанское трио произвело фурор в Берлине
6 Глава государства принял министра обороны
Читайте также
О запланированных политических реформах рассказал Глава государства
Уровень журналистики в Казахстане оценил Касым-Жомарт Токаев
О последствиях омикрон-штамма и эффективны ли маски рассказал врач
1349 человек заболели коронавирусом в Казахстане
О некоторых денежных переводах физлиц будут сообщать в налоговую банки в Казахстане
В Германии решили выходить из пандемии в три этапа
Казахстанское трио произвело фурор в Берлине
Глава государства принял министра обороны
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив