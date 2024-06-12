Пятизвездочный отель построят в Шымкенте

Появление новых современных гостиниц, отелей делают города привлекательными и дают дополнительный импульс развитию туризма, передает агентство Kazinform cо ссылкой на пресс-службу акимата города Шымкент.

Сегодня аким города Шымкент Габит Сыздыкбеков принял участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства отеля известной международной гостиничной сети «Hilton».

Открытие пятизвездочного отеля планируется в 2026 году в микрорайоне «Шымкент сити». Глава мегаполиса ознакомился с проектом гостиничного комплекса и дал старт началу его строительства.

- Объекты такого уровня необходимы не только для развития и роста туристического потенциала, но и инвестиционной привлекательности города. «Hilton» - известный во всем мире бренд. В будущем отель дополнит наш город, и сделает его еще больше привлекательным для туристов, для всех гостей, - сказал Г. Сыздыкбеков.

Стоит отметить, в отеле предусмотрены 167 номеров, ballroom, рестораны, фитнес-центр и несколько конференц-залов.

Благодаря строительству будет создано около 200 новых рабочих мест. Кроме того, аким города посетил гостиницу «Qazaq Hotel», которая построена в национальном стиле. В результате реализации проекта создано 30 рабочих мест. Новая гостиница насчитывает 64 современных и уютных номеров. Для комфортного пребывания гостей также предусмотрен спектр дополнительных услуг – ресторан, SPA-салон, конференц-зал и автостоянка.

Ранее сообщалось, что число гостиниц в Казахстане растет.