Пятый Народный курултай пройдет в декабре в Бишкеке

В столице Кыргызстана 18 декабря 2026 года пройдет V Народный курултай, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

Соответствующий указ подписал президент КР Садыр Жапаров.

Для участия в масштабном мероприятии будут избраны 700 делегатов со всех регионов страны.

Согласно документу, утверждены распределение квот между делегатами, состав организационного комитета, а также временное положение о его работе.

Координацией выборов делегатов и решением всех технических вопросов, связанных с организацией проведения Курултая будет заниматься специально утвержденный организационный комитет.

В организации выборов будут задействованы секретариат Народного Курултая, полномочные представители президента в областях, местные государственные администрации, органы местного самоуправления и ряд министерств.

Общественный порядок во время подготовки и самого мероприятия обеспечит МВД КР.

Напомним, в Кыргызстане с 2022 года прошли четыре Народных курултая.

Первый Народный курултай проходил в Бишкеке 25–26 ноября 2022 года.

На втором Народном курултае, который проходил в столице 15–16 декабря 2023 года, основная часть обсуждений касалась вопросов социально-экономического характера.

Третий Народный курултай состоялся в Бишкеке 20–21 декабря 2024 года, на нем отдельное внимание было уделено ежегодному усилению дефицита воды в связи с ухудшением экологической ситуации в мире.

25-26 декабря 2025 года на четвертом курултае президент КР Садыр Жапаров рассказал, как в стране ведется борьба с коррупцией и организованной преступностью. Также затронута тема глобального изменения климата, усиливающего давление на водные ресурсы, включая озеро Иссык-Куль.