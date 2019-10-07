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Пятитысячные купюры подделывали в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Подпольный цех по изготовлению фальшивых денег ликвидировали в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Преступная группа в составе трех человек, занимающаяся изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков номиналом 500 и 5000 тенге на территории мегаполиса изобличена и задержана сотрудниками департамента экономических расследований по городу Алматы.
«В ходе проверочных мероприятий установлено, что ранее судимые граждане, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали подпольный цех по изготовлению с целью сбыта поддельных банкнот Национального банка Республики Казахстан», - сообщили в ДЭР по городу Алматы.
По данным департамента, по месту проживания преступной группы, приспособленной под цех по изготовлению фальшивых денег, были обнаружены и изъяты ноутбуки, цветные принтера, растворители, лампа с ультрафиолетовым освещением, ламинатор, клише с оттисками водяного знака купюры номиналом 500 и 5000 тенге, валочный пресс для оттеснения водяного знака, флаконы с краской, флэш-носители в памяти в которых обнаружены рисунки (заготовки) купюр номиналом 500 и 5000 тенге с обеих сторон, а также поддельные купюры на сумму 308 000 тенге.
27 сентября текущего года досудебное расследование по ст. 231 ч. 2 п.1,2 УК РК (изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, группой лиц по предварительному сговору, неоднократно), завершено и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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