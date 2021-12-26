Пятиклассник спас четверых детей из горящего дома в Костанае
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Пожар произошёл в субботу на территории дачного общества «Садовод» в Костанае, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.
25 декабря 2021 года в 11:36 в службу 101 поступил звонок о пожаре на территории дачного общества «Садовод» в Костанае. Очевидец сообщил о том, что горит дачный дом.
К моменту прибытия пожарных подразделений жилое строение, в котором проживали 6 человек, оказалось охвачено огнем на площади 60 квадратных метров. Огонь распространился по перекрытиям крыши и внутри жилых помещений. В доме никого не было.
«В этот день учащийся 5 класса средней школы № 22 города Костаная Пирог Олег, проживающий в дачном обществе «Садовод», играл на улице и увидел густой дым из соседнего дачного дома. Олег знал, что здесь проживает многодетная семья и несовершеннолетние дети: старшей девочке 8 лет, а младшей всего 2 года. Не дожидаясь приезда пожарных, он через окно проник вовнутрь задымленного помещения и, рискуя собственной жизнью, поочередно вынес на улицу 4-х детей. В это время родителей в доме не было - затопив печь, они ушли в магазин»,- прокомментировали в департаменте.
До прихода родителей спасенные дети находились у соседей. В госпитализации не нуждались.
По приезду огнеборцы вынесли из горящего дома два газовых баллона.
Спасатели локализовали пожар в 12:07, устранив угрозу распространения на соседние дачные участки. В 12:28 возгорание ликвидировано.
Предположительная причина пожара, как сообщили в ДЧС, неправильная эксплуатация печного отопления.
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