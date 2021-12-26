+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 1 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пятиклассник спас четверых детей из горящего дома в Костанае

26 Декабря 2021 10:24
Поделиться:
Пятиклассник спас четверых детей из горящего дома в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Пожар произошёл в субботу на территории дачного общества «Садовод» в Костанае, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

Новости по теме
В итоговом интервью с Асхатом Аймагамбетовым: о строительстве школ, нацпроекте Минобразования и новых тенденциях
38 человек погибли при пожаре на пароме в Бангладеш Хотим найти ключик к сердцу каждого ребенка – Динара Садвакасова о работе организации «Жас Улан» Непривитых студентов и школьников не переводят на дистанционное обучение - Ержан Байтанаев

25 декабря 2021 года в 11:36 в службу 101 поступил звонок о пожаре на территории дачного общества «Садовод» в Костанае. Очевидец сообщил о том, что горит дачный дом.

К моменту прибытия пожарных подразделений жилое строение, в котором проживали 6 человек, оказалось охвачено огнем на площади 60 квадратных метров. Огонь распространился по перекрытиям крыши и внутри жилых помещений. В доме никого не было.

«В этот день учащийся 5 класса средней школы № 22 города Костаная Пирог Олег, проживающий в дачном обществе «Садовод», играл на улице и увидел густой дым из соседнего дачного дома. Олег знал, что здесь проживает многодетная семья и несовершеннолетние дети: старшей девочке 8 лет, а младшей всего 2 года. Не дожидаясь приезда пожарных, он через окно проник вовнутрь задымленного помещения и, рискуя собственной жизнью, поочередно вынес на улицу 4-х детей. В это время родителей в доме не было - затопив печь, они ушли в магазин»,- прокомментировали в департаменте.

До прихода родителей спасенные дети находились у соседей. В госпитализации не нуждались.

По приезду огнеборцы вынесли из горящего дома два газовых баллона.

Спасатели локализовали пожар в 12:07, устранив угрозу распространения на соседние дачные участки. В 12:28 возгорание ликвидировано.

Предположительная причина пожара, как сообщили в ДЧС, неправильная эксплуатация печного отопления.


Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #Происшествия   #Общество   #Пожар   #Спасение  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
В итоговом интервью с Асхатом Аймагамбетовым: о строительстве школ, нацпроекте Минобразования и новых тенденциях
38 человек погибли при пожаре на пароме в Бангладеш
Хотим найти ключик к сердцу каждого ребенка – Динара Садвакасова о работе организации «Жас Улан»
Непривитых студентов и школьников не переводят на дистанционное обучение - Ержан Байтанаев
Популярное
1 Трассу «Алматы-Шелек-Хоргос» закрыли для автотранспорта
2 Президент Казахстана пройдет ревакцинацию в январе 2022 года
3 Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана
4 399 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
5 Движение из-за метели ограничили на трассе в Алматинской области
6 Новый список нарушителей карантина опубликовали в Нур-Султане
Читайте также
Новогодние подарки от имени акима вручили детям в Нур-Султане
Форум женщин «Жетістік жолдары: әйелдер белсенділігінің қоғамдағы рөлі» прошёл в Атырау
Трассу «Алматы-Шелек-Хоргос» закрыли для автотранспорта
Президент Казахстана пройдет ревакцинацию в январе 2022 года
Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана
399 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
Движение из-за метели ограничили на трассе в Алматинской области
Новый список нарушителей карантина опубликовали в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив