Пятеро студентов колледжей Алматы представят Казахстан на WSK-2026 в Шанхае

WorldSkills Kazakhstan 2025 стал одним из наиболее знаковых событий Года рабочих профессий. Это не только соревнование, но и важная коммуникационная площадка, направленная на повышение престижа рабочих специальностей, укрепление уверенности молодежи в своем будущем, а также развитие партнерства между системой подготовки кадров, бизнесом и государством.

В этом году были разыграны 53 золотые, 55 серебряных и 59 бронзовых медалей, а также вручено 213 медалей «За особое отличие». К слову, победители примут участие в отборе к мировому чемпионату, который пройдет в сентябре 2026 года в Шанхае (КНР). Подобные турниры демонстрируют — в Казахстане растет поколение настоящих профессионалов, а рабочая профессия открывает путь к уважению, востребованности и новым возможностям.

Уже на протяжении четырех лет алматинская сборная занимала стабильно вторые места, но в этом году команда Алматы продемонстрировала уверенное превосходство перед конкурсантами других регионов. набрал 60 баллов и занял первое место в общекомандном зачёте. В активе команды 5 золотых, 5 серебряных, 3 бронзовых медали и 19 медальонов отличия.

На этом юбилейном, ключевом для страны турнире профессионального мастерства сборную Алматы возглавил технический делегат WSK, директор Алматинского многопрофильного колледжа Асылхан Бейсетбаев.

По его словам, этот успех стал результатом системной, комплексной подготовки.

— Огромную роль сыграла четкая координация со стороны управления образования города Алматы, высокий уровень подготовки экспертов-компатриотов, практика-ориентированное обучение в колледжах, целеустремленность и трудолюбие самих конкурсантов, поддержка Технического комитета WSA. Мы видим значительный рост уровня профессиональной подготовки студентов. Ежегодное увеличение числа участников и расширение компетенций подтверждает растущий интерес к движению WorldSkills, — сказал Бейсетбаев.

Одним из ключевых достижений стало решение экспертного сообщества WSK-2025 о назначении главных экспертов на следующий республиканский чемпионат WorldSkills Kazakhstan 2026. Восемь специалистов из Алматы были избраны на эти должности.

