Пятеро палестинцев погибли в ходе военной операции Израиля

АММАН. КАЗИНФОРМ – Военная операция израильской армии в нескольких городах и деревнях на западном берегу реки Иордан, начавшаяся в среду, привела к гибели пятерых палестинцев и вызвала протесты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Столкновения с израильскими военными недалеко от города Дженин на западном берегу привели к гибели двух палестинцев. Еще трое палестинцев погибли накануне в ходе израильской операции по обеспечению безопасности в Сильваде недалеко от Рамаллы и Вифлеема, передает палестинское информагентство WAFA .

По отдельным сообщениям, одному из погибших было 20 лет, другому – 14. Как сообщается, один из палестинцев, убитых в Дженине, был братом Аймана Камаджи, одного из заключенных, сбежавших из тюрьмы Гильбоа в прошлом году и пойманных в результате общенационального розыска.

В ЦАХАЛ (Силы обороны Израиля) заявили, что операция стала следствием перестрелки, произошедшей на прошлой неделе в Тель-Авиве, унесшей жизни трех израильтян и ставшей последней в череде нападений в Израиле.

Вблизи Вифлеема израильские военные ворвались в дом мэра города Аль-Хадер Ясира Сбайха и арестовали его сына по подозрению в причастности к террористической деятельности.

За минувшие сутки в районе Иерусалима и Рамаллы также были задержаны ранее освобожденные осужденные, подозреваемые в террористической деятельности.

Израильские силы в ходе крупномасштабных рейдов на Западном берегу в ночь на четверг задержали 33 палестинца, сообщает WAFA со ссылкой на собственные источники в службах безопасности.

В Рамалле – городе, где расположены центральные органы власти Палестины, а также в Вифлееме объявлена всеобщая забастовка в знак протеста. Об этом объявили местные муниципалитеты в четверг утром в ответ на гибель палестинцев, призвав общественность «усилить сопротивление Израилю».

Тем временем, движение «ХАМАС» в ночь на четверг провело ракетные испытания, а ее представитель Хазен Касем призывал палестинцев на западном берегу продолжать вооруженное сопротивление, сообщает The Times of Israel.

«Великая революция, происходящая на западном берегу, и продолжающиеся столкновения с оккупационными силами во всех городах западного берега - это выражение интифады, которая не прекратится, - заявил представитель ХАМАС. - Интифаду не остановить арестами или убийствами».

Набиль Абу Рудейне, пресс-секретарь президента Палестины Махмуда Аббаса, заявил в своем заявлении, что ситуация стала «очень опасной и деликатной».

«Агрессия и провокация Израиля, которые сопровождаются убийством палестинцев, как мы видели сегодня в Наблусе и в Хусане, являются опасной эскалацией, и правительство Израиля несет за это ответственность, - заявил Рудейне. - Ситуация быстро ухудшается, и она требует немедленного международного вмешательства, чтобы остановить израильскую агрессию и еще большую эскалацию».

В среду заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури призвал к эскалации после того, как израильские силы по борьбе с терроризмом арестовали подозреваемых палестинцев в городе Сильвад на Западном берегу, которые подозревались в планировании теракта в Израиле.

Сообщается, что в ходе отдельных инцидентов шесть палестинцев получили ранения во время столкновений с израильскими военными в деревне Бейта недалеко от Наблуса. Силы также вошли в палестинские города Дженин, Тулькарм, Наблус и деревни Уриф, Кабатия и Джаба, заявили военные.

В воскресенье израильские вооруженные силы застрелили палестинку 40 лет после того, как она «подозрительно» приблизилась к ним. Позже министерство здравоохранения Палестины сообщило, что она скончалась от полученных ран.

Служба экстренной помощи Палестинского Красного Полумесяца сообщила, что 31 палестинец пострадал в ходе столкновений с израильскими силами возле места захоронения Иосифа в городе Наблус в среду утром. Позже министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщило, что один из них умер.

Власти Израиля укрепляют стены и заборы с территорией проживания палестинцев после череды недавних нападений, унесших жизни 14 человек в Израиле. Между тем, по подсчетам AFP, с 22 марта в общей сложности было убито 20 палестинцев, включая участвовавших в антиизраильских нападениях, сообщает France24.

Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет предоставил израильским силам полную свободу действий для «победы над террором» на Западном берегу. В свою очередь премьер-министр Палестины Мохаммад Штайе накануне обвинил израильских солдат в том, что они совершают «убийства ради убийства... без малейшего уважения к международному праву».