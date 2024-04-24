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    08:16, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Пятеро мигрантов погибли при попытке пересечь Ла-Манш

    мигранты
    Фото: Orietta Scardino/ZUMA Press/IMAGO

    Пятеро мигрантов погибли у побережья Франции, пытаясь на переполненной лодке пересечь Ла-Манш и добраться до Великобритании. Их тела были обнаружены во вторник на пляже Вимерё на севере Франции. Около ста человек удалось спасти, передает агентство Kazinform со ссылкой на Еuronews.

    Как отметили в префектуре департамента Па-де-Кале, этой ночью море было спокойным, а погода ясной, но, по всей видимости, лодка мигрантов попала на отмель и закачалась.

    Трагедия произошла на следующий день после того, как парламент Великобритании по итогам долгих дебатов принял закон о разрешении депортации просителей убежища в Руанду. Таким образом власти королевства пытаются бороться с наплывом беженцев, прибывающих в страну по морю: только в 2023 году таких было почти 30 тысяч.

    Правительство Риши Сунака надеется, что перспектива оказаться в Руанде заставит нелегальных мигрантов отказаться от планов по переезду в Великобританию.

    По словам британского премьера, первые самолеты с просителями убежища полетят в Кигали через два-три месяца, и их ходатайства будут рассматривать уже власти этой центральноафриканской страны.

    Против плана консерваторов выступали как оппозиционные лейбористы, так и правозащитники. Еврокомиссар по правам человека Майкл Флаэрти призвал британское правительство отменить закон, подчеркнув, что депортация беженцев в Руанду вызывает много опасений касательно соблюдения прав человека.

    Теги:
    Франция мигранты Происшествия Великобритания Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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