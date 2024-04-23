Лондон начнет депортировать нелегальных мигрантов в Руанду

Верхняя палата парламента Великобритании под давлением правительства приняла скандальный законопроект о депортации в Руанду мигрантов, незаконно пересекающих британскую территорию, передает агентство Kazinform со ссылкой на Deutsche Welle.

— Законопроект был утвержден Палатой лордов в ночь на вторник, 23 апреля. Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что парламент будет заседать столько, сколько потребуется для утверждения закона ко вторнику. Без всяких «но» и «если». Эти рейсы отправятся в Руанду, — сказал Сунак накануне. Законопроект, уже принятый в обеих палатах парламента, вступит в силу после его подписания королем Великобритании Карлом III.

Согласно законопроекту, все мигранты, незаконно въехавшие в Великобританию, будут высылаться коммерческими авиарейсами в Руанду, где смогут запросить убежище. Возврат в Великобританию для них не предусмотрен. С помощью этих мер правительство хочет перекрыть поток нелегальной миграции через опасный пролив Ла-Манш, который ежегодно пересекают десятки тысяч мигрантов, и уничтожить бизнес контрабандистов по транспортировке людей.

Инициатива о сотрудничестве с Руандой была впервые анонсирована бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в 2022 году. Соглашение предполагало, что Лондон будет отправлять в Руанду нелегальных мигрантов, а Руанда за это получит от Лондона миллионные инвестиции для развития экономики.

Напомним, по данным Министерства внутренних дел Великобритании, опубликованным 27 марта, за три месяца этого года Ла-Манш пересекли на небольших лодках рекордные 4644 мигранта.