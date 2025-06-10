Пятеро детей выпали из окон в Акмолинской области

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, с начала летнего периода в регионе произошло уже пять падений детей из окон, одно из них закончилось трагически — от полученных травм малыш скончался на месте происшествия.

— Очередной случай произошел 7 июня в городе Косшы. В дежурную часть поступило сообщение о том, что 6-летняя девочка была госпитализирована в одну из больниц города Астаны. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что малолетняя, находясь дома, во время игры выпала из окна. Проводится проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие меры, — поделились в ведомстве.

Полицейские в очередной раз призвали родителей быть более бдительными и напомнили, что нельзя оставлять детей без присмотра, особенно в квартирах, расположенных на верхних этажах. Также нужно отодвинуть от окон предметы мебели, чтобы ребенок не мог забраться на подоконник. На окна нужно установите блокираторы или защитные решетки.

Напомним, в конце мая сообщалось, что в стране 60 детей выпали из окон с начала года. Для информирования граждан МЧС использует дроны.