60 детей выпали из окон с начала года: МЧС обратилось к казахстанцам

В МЧС отметили, что с наступлением теплого времени года, а также в период летних школьных каникул ежегодно фиксируется рост подобных происшествий. Только с начала текущего года по состоянию на 19 мая зарегистрировано 60 несчастных случаях, связанных с падением детей из окон. Пятеро детей погибли на месте, 55 ребенка с различными травмами были доставлены в медицинские учреждения.

В 2024 году было зарегистрировано 196 аналогичных происшествий.

— В зоне риска находятся дети в возрасте от 2 до 13 лет, оставшиеся без присмотра взрослых. Часто трагедии происходят, когда дети опираются на москитные сетки, не рассчитанные на нагрузку, — говорится в сообщении ведомства.

По поручению министра во всех регионах страны усилена профилактическая работа. Спасатели проводят целенаправленные рейды, профилактические мероприятия во дворах, на встречах с родителями и в детских учреждениях.

Отмечается, что МЧС активно задействует информационные ресурсы для повышения осведомлённости граждан о рисках.

Министерство призвало родителей и законных представителей строго соблюдать меры безопасности:

Не оставляйте детей без присмотра;

Не полагайтесь на москитные сетки — они не удерживают ребёнка;

Устанавливайте на окна специальные фиксаторы и блокираторы;

Убирайте от окон мебель, по которой ребёнок может забраться на подоконник.

Кроме того, в МЧС подчеркнули, что каждое подобное происшествие — это трагедия, которую можно предотвратить. Ответственность за жизнь и здоровье детей лежит на взрослых.

Ранее в Астане прошла акция по предотвращению падений детей из окон.