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    13:17, 20 Май 2025 | GMT +5

    Падение детей из окон: МЧС использует дроны для информирования граждан

    Министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов на заседании Правительства рассказал о принимаемых мерах по недопущению гибели детей в летний период, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дрон
    Фото: ДЧС ВКО

    Глава МЧС отметил, что в летний период увеличиваются случаи выпадения детей из окон.

    — Со стороны Министерства в рамках обходов проводится установка защитных устройств на безвозмездной основе, а также во дворах жилых комплексов широко используются дроны для информирования граждан, — сообщил Ч. Аринов.

    Он также призвал Министерство культуры и информации провести широкомасштабную акцию по недопущению гибели детей.

    — Также в летний период при посещении туристических мест и достопримечательностей необходимо профильному ведомству обеспечить соблюдение мер безопасности туристам. Для своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации и обеспечения безопасности граждан, силы и средства Министерства находятся в постоянной готовности, — добавил министр.

    Теги:
    МЧС Технологии Беспилотники Дети Лето Спасатели
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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