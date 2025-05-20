Падение детей из окон: МЧС использует дроны для информирования граждан

Глава МЧС отметил, что в летний период увеличиваются случаи выпадения детей из окон.

— Со стороны Министерства в рамках обходов проводится установка защитных устройств на безвозмездной основе, а также во дворах жилых комплексов широко используются дроны для информирования граждан, — сообщил Ч. Аринов.

Он также призвал Министерство культуры и информации провести широкомасштабную акцию по недопущению гибели детей.