Падение детей из окон: МЧС использует дроны для информирования граждан
Министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов на заседании Правительства рассказал о принимаемых мерах по недопущению гибели детей в летний период, передает корреспондент агентства Kazinform.
Глава МЧС отметил, что в летний период увеличиваются случаи выпадения детей из окон.
— Со стороны Министерства в рамках обходов проводится установка защитных устройств на безвозмездной основе, а также во дворах жилых комплексов широко используются дроны для информирования граждан, — сообщил Ч. Аринов.
Он также призвал Министерство культуры и информации провести широкомасштабную акцию по недопущению гибели детей.
— Также в летний период при посещении туристических мест и достопримечательностей необходимо профильному ведомству обеспечить соблюдение мер безопасности туристам. Для своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации и обеспечения безопасности граждан, силы и средства Министерства находятся в постоянной готовности, — добавил министр.