    01:30, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Пять золотых медалей завоевал Казахстан на Азиатском марафоне по гребле на байдарках и каноэ

    Вчера в Гонконге завершился марафон чемпионата Азии по гребле на байдарках и каноэ, передает Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры РК.

    гребля на байдарках и каноэ
    Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры РК

    В марафоне, который длился три дня, спортсмены сборной Казахстана завоевали 5 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

    гребля на байдарках и каноэ
    Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры РК

    Их результаты:

    Татьяна Токарницкая (байдарка):
    3400 м — 1 место
    20 км — 1 место
    500 м — 1 место
    200 м — 1 место

    Тимофей Емельянов (каноэ):
    3400 м — 2 место
    16 км 800 м — 1 место
    500 м — 3 место
    200 м — 3 место

    гребля на байдарках и каноэ
    Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры РК

    Всего в нынешнем марафоне приняли участие около 250 спортсменов из 13 стран Азии.

    Ранее сообщалось, что казахстанские таеквондисты завоевали две медали на Сурдлимпиаде-2025. 

    Асель Елюбаева
