Пять золотых медалей завоевал Казахстан на Азиатском марафоне по гребле на байдарках и каноэ

В марафоне, который длился три дня, спортсмены сборной Казахстана завоевали 5 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры РК

Их результаты:

Татьяна Токарницкая (байдарка):

3400 м — 1 место

20 км — 1 место

500 м — 1 место

200 м — 1 место

Тимофей Емельянов (каноэ):

3400 м — 2 место

16 км 800 м — 1 место

500 м — 3 место

200 м — 3 место

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры РК

Всего в нынешнем марафоне приняли участие около 250 спортсменов из 13 стран Азии.

Ранее сообщалось, что казахстанские таеквондисты завоевали две медали на Сурдлимпиаде-2025.