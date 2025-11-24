01:30, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5
Пять золотых медалей завоевал Казахстан на Азиатском марафоне по гребле на байдарках и каноэ
Вчера в Гонконге завершился марафон чемпионата Азии по гребле на байдарках и каноэ, передает Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры РК.
В марафоне, который длился три дня, спортсмены сборной Казахстана завоевали 5 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.
Их результаты:
Татьяна Токарницкая (байдарка):
3400 м — 1 место
20 км — 1 место
500 м — 1 место
200 м — 1 место
Тимофей Емельянов (каноэ):
3400 м — 2 место
16 км 800 м — 1 место
500 м — 3 место
200 м — 3 место
Всего в нынешнем марафоне приняли участие около 250 спортсменов из 13 стран Азии.
