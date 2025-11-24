Казахстанские таеквондисты завоевали две медали на Сурдлимпиаде-2025

— Аян Абдраш (-58 кг) в первом поединке одержал победу над китайским спортсменом Сунг Хинго со счетом 2:0, затем во втором раунде уверенно выиграл у представителя Кыргызстана Дифата Именова — 2:0. В полуфинале Аян уступил иранскому таеквондисту со счетом 1:2. В поединке за третье место казахстанец превзошел турецкого спортсмена Мухаммеда Бурака Екыншы со счетом 2:1 и завоевал бронзовую медаль Сурдлимпиады, — говорится в сообщении.

Фото: Минтуризма и спорта РК

Айжамол Абдикатова (-57 кг) в стартовом бою одержала победу над Бермет Марсбековой из Кыргызстана — 2:0. В четвертьфинале она также выиграла у китаянки Джанг Хайань — 2:0, однако в полуфинальном поединке уступила иранской спортсменке Золейхе Фатимажахре — 0:2. В схватке за третье место Айжамол уверенно победила венесуэльскую таеквондистку Ортего Селседо со счётом 2:0 и стала бронзовым призером игр.

Также в этот соревновательный день казахстанец Нурдаулет Жакып (до 68 кг) в первом круге одержал победу над бразильцем Самуэлем Оливером со счетом 2:1, однако в четвертьфинале уступил иранскому спортсмену Вахиду Зейнали — 1:2.

Виктория Протопопова (-49 кг) начала соревнования с уверенной победы над Асылхан Турдыкуловой из Кыргызстана — 2:0, но в четвертьфинале проиграла узбекской спортсменке Дибар Тожибоевой -1:2. В утешительном поединке Виктория уступила ливанской спортсменке Саре Салиба — 0:2 и завершила своё выступление.

— Соревнования по таеквондо завтра продолжатся поединками в тяжелых весовых категориях в дисциплине керуги, — отмечают в ведомстве.

По информации министерства, на данный момент в копилке сборной Казахстана 18 медалей — 7 золотых, 3 серебряные и 8 бронзовых. Впереди соревнования по вольной борьбе, таеквондо, настольному теннису, бадминтону, плаванию и легкой атлетике. Сурдлимпийские игры в Токио продлятся до 26 ноября.

