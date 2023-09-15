Пять ЖК добавили в список нерекомендуемых для покупки жилья в Алматы

Управление градостроительного контроля Алматы пополнило список жилых комплексов, не имеющих полного пакета документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным акимата, в список попали:

- МЖК «Баганашыл», Бостандыкский район, с/т Мамыр, участки 138/2, 138/3.

У застройщика отсутствует экспертное заключение, уведомление о начале строительно-монтажных работ. Целевое назначение: для ведения садоводства. Подан иск на отмену исходных документов.

- ЖК «Priority» клубный дом, Медеуский район, улица Жамакаева, 194.

Отсутствует экспертиза, уведомление о начале строительно-монтажных работ. Целевое назначение: для эксплуатации и обслуживания жилого дома. Приняты меры по статье 316 части 1 КоАП с выдачей предписания. Инициируется иск в суд на принудительное исполнение предписания.

- «Sofia Village» таунхаус, Наурызбайский район, микрорайон Карагайлы, АКХ Чапаево, участок 1115/1.

Отсутствует АПЗ, согласование эскизного проекта. Целевое назначение: для ведения личного подсобного хозяйства. Приняты меры по статье 316 части 1 КРКоАП и выдано предписание об устранении нарушений.

- ЖК «Питтсбург», Алатауский район, микрорайон Дархан, улица Сабатаева, 24.

Отсутствует экспертиза, АПЗ, согласование эскизного проекта, уведомление о начале строительно-монтажных работ. Целевое назначение: для промышленно-производственного здания. Строительно-монтажные работы не начаты.

- ЖК «Sky Park», Медеуский район, улица Тайманова, 151.

Отсутствует экспертиза, АПЗ, согласование эскизного проекта, уведомление о начале строительно-монтажных работ. Имеется решение о сносе строения. Целевое назначение: для эксплуатации и обслуживания административного здания, складских помещений, столовой, гаражей и столярного слесарного, сварочного цехов. Строительно-монтажные работы не начаты.

В акимате города настоятельно рекомендуют перед покупкой недвижимости проверять строящиеся ЖК на наличие пакета документов. Обратиться можно справочному WhatsApp- каналу управления градостроительного контроля +7 705 89 66 000.

Ранее в список ЖК, нерекомендуемых для покупки жилья, вошли ORDA CITY, Dostar Deluxe, Verona, Demeu Residence, Auezov Apartaments, Tole BI Residence, Maison, таунхаус «Мечта», а также ЖК, расположенный по проспекту Достык 170/1.

В прошлом году в акимате также публиковали список не рекомендуемых для покупки квартир ЖК.