Пять стран ЕС готовят новую систему депортации мигрантов в страны-партнеры

Дания, Австрия, Германия, Нидерланды и Греция договорились о общей модели центров депортации для переговоров с государствами вне ЕС, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

Пять стран ЕС заявили, что к 2027 году рассчитывают быть готовыми направлять нелегальных мигрантов в депортационные центры, которые будут построены за пределами Европейского союза. Об этом было объявлено по итогам встречи в Копенгагене в пятницу, в которой участвовали министры внутренних дел Дании, Австрии, Германии, Нидерландов и Греции.

Министры договорились о единой модели так называемых «центров возврата» — учреждений, предназначенных для размещения соискателей убежища, чьи ходатайства были отклонены этими пятью странами и которых невозможно вернуть в государства их происхождения.

Группа из пяти государств сейчас ведёт переговоры о создании таких центров на территории одной или нескольких стран-партнёров, которые пока не раскрываются. По данным ряда СМИ, наиболее вероятными вариантами считаются Уганда и Руанда, о чём сообщали СМИ.

— Сегодняшние руководящие принципы задают основу дальнейших действий […] чтобы к 2027 году быть готовыми перевести первых нелегальных мигрантов в страну-партнёра за пределами ЕС, — заявил министр по делам миграции Дании Мортен Бёдсков.

Он подчеркнул, что такие центры — это не «тюрьма» и не «лагерь содержания», а места, где «страны-партнёры дают нелегальным мигрантам новый шанс».

Предполагается, что финансировать центры полностью будут эти пять стран, которые также могут предоставлять дополнительное финансирование, заключать коммерческие соглашения или предлагать другие стимулы партнёрам.

— Система центров возврата будет создана на основе равноправных и взаимовыгодных партнёрств со странами за пределами ЕС, — говорится в документе с руководящими принципами.

Новая модель, как ожидается, должна привести и к заметному сокращению числа людей, которые незаконно мигрируют в ЕС.

— Наша общая цель — свести незаконную миграцию к нулю, — заявил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер.

Тем временем встречи с потенциальными партнёрами продолжаются, и обсуждения «становятся всё более глубокими и плодотворными», сообщил министр по вопросам миграции Греции Танос Плеврис, выразивший надежду, что соглашение удастся объявить в ближайшем будущем.

Пятеро министров намерены встретиться вновь в Мюнхене в конце сентября.

В июне Европейский парламент одобрил «самый строгий в истории» миграционный закон, который даёт государствам-членам право создавать центры возврата на основе соглашений с странами, не входящими в ЕС. Принятие «регламента о возвращении» ожидается осенью после окончательного утверждения странами ЕС.

Большинство стран ЕС, по-видимому, заинтересованы в создании таких центров, а Италия уже реализует аналогичный проект совместно с Албанией.

Европейские общественные организации и НПО резко критикуют эту концепцию.

— Пересылка людей в депортационные центры за пределами ЕС означает вырывать детей, взрослых и семьи из жизни, которую они построили в Европе, и подвергать их длительному содержанию в местах, о которых они даже не имеют представления, — заявила директор брюссельской НПО Picum, выступающей за защиту прав мигрантов без документов, Мишель ЛеВуа.

Как сообщалось ранее, Испания опубликует полное досье по миграционному кризису в Сеуте.

США создадут собственную авиакомпанию для депортации нелегальных мигрантов.