Испания опубликует полное досье по миграционному кризису в Сеуте

Премьер-министр Испании Педро Санчес распорядился опубликовать полное досье по миграционному кризису в Сеуте, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

Об этом он заявил во время выступления в парламенте. Пленарное заседание Конгресса депутатов было созвано для того, чтобы кабинет дал объяснения по поводу обстоятельств массового проникновения в испанский полуэксклав более 70 000 нелегальных мигрантов.

— Правительству нечего скрывать по поводу кризиса в Сеуте, — заявил премьер-министр.

Санчес пояснил, что отдал распоряжение собрать и сделать публичными все отчеты, донесения и прочие документы, которые Национальный центр разведки и органы государственной безопасности направляли в Представительство правительства и в Министерство внутренних дел в дни, предшествовавшие 30 июля.

Согласно его показаниям, ни один из этих документов не выходил за рамки простого описания данных или стандартного уведомления, и ни в одном из них не предполагалось, что в течение нескольких часов 70 000 человек попытаются прибыть в автономный город.

Санчес также объявил об инвестициях в размере 180 миллионов евро на укрепление границы Сеуты в рамках пакета мер, с помощью которых правительство намерено отреагировать на кризис в Сеуте.

Однако глава правительства признал, что в разведывательных службах «произошли сбои», и призвал их укрепить перед лицом, как он выразился, новых, все еще сложно выявляемых гибридных угроз. Санчес настаивал на том, что кризис не является линейным событием, а представляет собой явление со множеством причин, включая решение Верховного суда, которое, по его мнению, послужило катализатором.

Среди запланированных мер — расширение волнорезов Тараджал и Бенсу, внедрение постоянной системы морского сдерживания, а также развертывание новых камер и беспилотников для улучшения пограничного наблюдения.

Большая часть дискуссии развернулась вокруг отчета, направленного полицией судье Марии Тардон, которая расследует эти события. В документе массовое проникновение нелегальных мигрантов 30 и 31 июля описывается как спланированный, а не спонтанный эпизод. Указывается, что в число его организаторов и исполнителей входят лица, связанные с марокканскими силами безопасности.

Согласно тому же отчету, большинство сообщений, отправленных в предыдущие дни, поступило с телефонов, зарегистрированных в Марокко. Санчес заявил, что никто не предоставил правительству убедительных доказательств того, что Марокко организовало инцидент. В то же время премьер пообещал принять решительные меры, если такие доказательства подтвердятся.

Заявления Санчеса прозвучали после того, как в среду десятки тысяч человек вышли на улицы по всей Испании в рамках демонстраций, организованных Народной партией (PP) через Испанскую федерацию муниципалитетов и провинций.

Альберто Нуньес Фейхоо обвинил Санчеса в сокрытии отчетов и повторил свое требование о проведении выборов. Сантьяго Абаскаль из Vox настаивал на том, чтобы Палата представителей начала процедуру отстранения премьера от должности за государственную измену в соответствии со статьей 102 Конституции.