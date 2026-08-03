Пять штрафов получил владелец лодки после опасной прогулки на Алаколе

После появления в социальных сетях видео с опасной перевозкой пассажиров на маломерном судне сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетысу провели проверку и привлекли судовладельца к административной ответственности, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в ДЧС, в результате инцидента никто не пострадал, вред жизни и здоровью граждан не причинен.

По итогам проверки маломерное судно задержано, а в отношении его владельца составлено пять протоколов об административных правонарушениях с наложением штрафов. Среди выявленных нарушений — превышение допустимой пассажировместимости и перевозка людей без надетых спасательных жилетов.

Кроме того, инспекторы оформили акты осмотра судна, надзора, задержания, а также выдали предписание об устранении выявленных нарушений.

До устранения всех нарушений маломерное судно помещено на специализированную штрафную стоянку.

Ранее на озере Алаколь в области Жетысу произошел наезд одного гидроцикла на другой. В результате происшествия погиб человек, еще один получил травмы различной степени тяжести.