Пять штрафов получил владелец лодки после опасной прогулки на Алаколе
После появления в социальных сетях видео с опасной перевозкой пассажиров на маломерном судне сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетысу провели проверку и привлекли судовладельца к административной ответственности, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в ДЧС, в результате инцидента никто не пострадал, вред жизни и здоровью граждан не причинен.
По итогам проверки маломерное судно задержано, а в отношении его владельца составлено пять протоколов об административных правонарушениях с наложением штрафов. Среди выявленных нарушений — превышение допустимой пассажировместимости и перевозка людей без надетых спасательных жилетов.
Кроме того, инспекторы оформили акты осмотра судна, надзора, задержания, а также выдали предписание об устранении выявленных нарушений.
До устранения всех нарушений маломерное судно помещено на специализированную штрафную стоянку.
Ранее на озере Алаколь в области Жетысу произошел наезд одного гидроцикла на другой. В результате происшествия погиб человек, еще один получил травмы различной степени тяжести.