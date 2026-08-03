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    Пять штрафов получил владелец лодки после опасной прогулки на Алаколе

    После появления в социальных сетях видео с опасной перевозкой пассажиров на маломерном судне сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетысу провели проверку и привлекли судовладельца к административной ответственности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пять штрафов получил владелец лодки после опасной прогулки на Алаколе
    Фото: ДЧС области Жетысу

    Как сообщили в ДЧС, в результате инцидента никто не пострадал, вред жизни и здоровью граждан не причинен.

    По итогам проверки маломерное судно задержано, а в отношении его владельца составлено пять протоколов об административных правонарушениях с наложением штрафов. Среди выявленных нарушений — превышение допустимой пассажировместимости и перевозка людей без надетых спасательных жилетов.

    Кроме того, инспекторы оформили акты осмотра судна, надзора, задержания, а также выдали предписание об устранении выявленных нарушений.

    До устранения всех нарушений маломерное судно помещено на специализированную штрафную стоянку.

    Ранее на озере Алаколь в области Жетысу произошел наезд одного гидроцикла на другой. В результате происшествия погиб человек, еще один получил травмы различной степени тяжести.

    Регионы Казахстана Штрафы Область Жетысу Алаколь
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор