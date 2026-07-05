В Конго затонула лодка со студентами — не менее 20 погибших

Деревянная лодка, перевозившая студентов после государственных экзаменов, затонула в центральной части Конго — погибли не менее 20 человек, передает Kazinform со ссылкой на Associated Press.

По словам очевидцев, судно следовало по провинции Касаи и затонуло при входе в место слияния рек Санкуру и Касаи.

Смертельные происшествия на воде давно стали обычным явлением в этой центральноафриканской стране. Основными причинами трагедий нередко становятся ночные переправы, перегруженные суда, низкий уровень безопасности и слабое развитие транспортной инфраструктуры в отдаленных районах. За последние годы такие речные катастрофы унесли жизни сотен людей.

— Спаслись 80 человек, обнаружены тела 20 погибших, — сообщил администратор территории Илебо в провинции Касаи Франсуа.

Вместе с тем очевидец трагедии Чикуди Жан заявил агентству Associated Press, что на борту находилось более 200 человек.