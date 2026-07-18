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    Трагедия на Алаколе: в результате столкновения гидроциклов погиб человек

    На озере Алаколь в области Жетысу произошел наезд одного гидроцикла на другой. В результате происшествия погиб человек, еще один получил травмы различной степени тяжести, передает корреспондент агентства Kazinform.

    гидроцикл
    Фото: акимат города Конаев

    По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) области Жетысу, инцидент произошел 17 июля на акватории озера. В социальных сетях пользователи уточняют, что столкновение случилось в вечернее время — около 21:00, когда видимость на воде уже была ограниченной.

    — В настоящее время по данному факту Отделом полиции Алакольского района проводится досудебное расследование, в соответствии с их компетенциями, — прокомментировали в ведомстве.

    В ДЧС подчеркнули, что, согласно действующим Правилам пользования маломерными судами, выход на воду в темное время суток на плавсредствах, не оборудованных навигационными огнями, категорически запрещен.

    В ДЧС также сообщили, что в регионе на постоянной основе ведется работа по пресечению подобных правонарушений.

    С 1 июля 2026 года территориальный Департамент официально осуществляет государственный контроль и надзор за эксплуатацией маломерных судов, а рейдовые профилактические мероприятия на Алаколе проводятся ежедневно с самого начала купального сезона.

    — За нарушения правил безопасности на водоемах и эксплуатации маломерных судов сотрудниками Департамента составлено 108 административных протоколов. За нарушение правил эксплуатации маломерных судов составлено 73 протокола, наложены штрафы на сумму свыше одного миллиона тенге, — сообщили в ДЧС.

    Спасатели призвали владельцев и судоводителей маломерных судов не выходить на воду в запрещенное время, использовать спасательные жилеты, иметь при себе необходимые документы и не нарушать нормы пассажировместимости.

    Ранее сообщалось, что спасатели МЧС эвакуировали двух гидроциклистов в Усть-Каменогорске.

    ДЧС Регионы Казахстана Озеро Область Жетысу Алаколь Происшествия
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
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