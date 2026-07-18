Трагедия на Алаколе: в результате столкновения гидроциклов погиб человек

На озере Алаколь в области Жетысу произошел наезд одного гидроцикла на другой. В результате происшествия погиб человек, еще один получил травмы различной степени тяжести, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) области Жетысу, инцидент произошел 17 июля на акватории озера. В социальных сетях пользователи уточняют, что столкновение случилось в вечернее время — около 21:00, когда видимость на воде уже была ограниченной.

— В настоящее время по данному факту Отделом полиции Алакольского района проводится досудебное расследование, в соответствии с их компетенциями, — прокомментировали в ведомстве.

В ДЧС подчеркнули, что, согласно действующим Правилам пользования маломерными судами, выход на воду в темное время суток на плавсредствах, не оборудованных навигационными огнями, категорически запрещен.

В ДЧС также сообщили, что в регионе на постоянной основе ведется работа по пресечению подобных правонарушений.

С 1 июля 2026 года территориальный Департамент официально осуществляет государственный контроль и надзор за эксплуатацией маломерных судов, а рейдовые профилактические мероприятия на Алаколе проводятся ежедневно с самого начала купального сезона.

— За нарушения правил безопасности на водоемах и эксплуатации маломерных судов сотрудниками Департамента составлено 108 административных протоколов. За нарушение правил эксплуатации маломерных судов составлено 73 протокола, наложены штрафы на сумму свыше одного миллиона тенге, — сообщили в ДЧС.

Спасатели призвали владельцев и судоводителей маломерных судов не выходить на воду в запрещенное время, использовать спасательные жилеты, иметь при себе необходимые документы и не нарушать нормы пассажировместимости.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС эвакуировали двух гидроциклистов в Усть-Каменогорске.