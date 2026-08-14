Пять объектов на 161 млн теңге вернули в госсобственность в Байконыре

В Байконыре по представлению прокуратуры в государственную собственность возвращены 5 объектов имущества общей стоимостью 161 млн теңге из-за невыполнения условий договоров доверительного управления, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

— Прокуратурой города Байконы проведен анализ соблюдения законности в сфере управления государственным имуществом. В ходе анализа установлено, что в 2024–2025 годах 9 объектов государственного имущества переданы в доверительное управление, с установлением ряда требований, подлежащих обязательному исполнению, — сообщили в прокуратуре Кызылординской области.

Доверительные управляющие обязались в течение года провести ремонтные работы на объектах, обеспечить трудоустройство граждан, периодически сдавать отчеты, использовать объект по целевому назначению.

Как отметили в ведомстве, несмотря на неоднократные требования и предупреждения балансодержателя (КГУ «Ғарыш — инфрақұрылым») об устранении нарушений, доверительные управляющие не выполнили принятые на себя обязательства и не обеспечили соблюдение условий договоров, что является основанием для возврата имущества в государственную собственность.

По представлению прокуратуры города Байконыр договоры доверительного управления, заключенные с правом последующего выкупа по 5 объектам общей стоимостью 161 млн теңге, расторгнуты в одностороннем порядке, имущество возвращено в государственную собственность.

Работа по защите интересов государства будет продолжена и находится на постоянном контроле прокуратуры города Байконыр.

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