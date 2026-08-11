Конфискованный пивзавод осужденного экс-главы Банка Астаны выставили на торги в Павлодаре

Стартовая цена имущественного комплекса, принадлежащего ТОО «Жана роса», определена в 19,3 миллиардов теңге, но при этом завод не готовы продать ниже 1,9 миллиардов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Имущественный комплекс был конфискован в пользу государства по делу Олжаса Тохтарова, приговоренного к 10 годам лишения свободы по обвинению в хищении незаконных активов. Совокупная начальная цена производственных зданий и оборудования, расположенных в городах Павлодар и Экибастуз — 19,3 миллиардов тенге. Об этом говорится на сайте e-qazyna.

Фото: e-qazyna

На сайте торгов указано, что аукцион состоится 14 августа в 10:00. Торги пройдут методом понижения цены.

На торги имущественный комплекс выставил Павлодарский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК.

Фото: e-qazyna

Фото: e-qazyna

В состав комплекса входят:

административное здание площадью более 8,6 тыс. кв. м;

производственные цеха общей площадью более 9 тыс. кв. м;

шесть крупных складов готовой продукции, сырья и тары;

котельная, лаборатория, автовесовая, гаражи и другие объекты инфраструктуры;

восемь земельных участков общей площадью 5,8 га в Павлодаре;

объект недвижимости в Экибастузе.

Фото: e-qazyna

При этом рыночная стоимость имущественного комплекса, согласно оценке, проведенной в апреле 2026 года, составляет 6,4 млрд теңге.

Что известно о деле Олжаса Тохтарова

В сентябре 2024 года сотрудники антикоррупционного ведомства пригласил экс-акционера Банка Астаны Олжаса Тохтарова на допрос.

Первоначально в отношении Олжаса Токтарова и иных лиц было расследовано уголовное дело по факту хищения активов банка в особо крупном размере путем оказания фиктивных агентских услуг и незаконного отчуждения подконтрольного ТОО «SKK Tennasy Group» здания бизнес-центра по ул. Кобдолова 22 «Б» в Алматы.

В апреле 2025 года был вынесен заочный приговор бывшему акционеру банка Астаны Олжасу Токтарову.

Согласно материалам суда, в 2015 году по инициативе Олжаса Тохтарова было создано ТОО «Жана Роса» для приобретения Павлодарского пивоваренного завода у АТФ Банке. В 2016 году данное предприятие получило займы у Банка Астаны на сумму 1,8 миллиардов теңге.

Проверка Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка выявила, что данный кредит выдан с грубым нарушением кредитной политики Банка.

Например, пивзавод не имел залога, а финансовые показатели указывали на убыток. Согласно решению суда, Токтаров Олжас, возглавляя совет директоров банка, незаконно приобрел завод. В ходе следствия было доказано, что предприятием руководил сам Токтаров, а в качестве официальных учредителей и руководителей были зарегистрированы его близкие родственники и бывшие сотрудники банка.

В результате приговором суда имущество завода было полностью конфисковано в собственность государства.