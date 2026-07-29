Более 1 млн га неиспользуемых сельхозземель вернули государству в Казахстане

В Казахстане в 2026 году государству вернули более 1 млн га сельхозземель, которые не использовались по назначению или были предоставлены с нарушениями, передает Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Казахстана.

По данным Минсельхоза РК, на сегодняшний день план выполнен в полном объеме, возвращено более 1 млн га земель.

Кроме того, возврат земель осуществляется в рамках системной работы по выявлению неиспользуемых сельскохозяйственных угодий и пресечению нарушений требований земельного законодательства. Проводимая работа направлена на обеспечение рационального использования земельных ресурсов, вовлечение земель в хозяйственный оборот и восстановление государственного контроля за их использованием.

— Работа по обеспечению рационального использования земельных ресурсов и соблюдению требований земельного законодательства будет продолжена на системной основе. В целом с 2022 года в государственную собственность возвращено 15,4 млн га земель, — сообщили в Минсельхозе Казахстана.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области тысячи гектаров сельхозземель возвращены государству.