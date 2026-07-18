Тысячи гектаров сельхозземель возвращены государству в Павлодарской области

Земельные ресурсы являются одним из ключевых факторов развития агропромышленного комплекса. Законодательством предусмотрены требования по минимально допустимой нагрузке на пастбища, поскольку достаточное количество сельскохозяйственных животных способствует сохранению плодородия земель, восстановлению кормовой базы и предотвращению деградации почвы.

Проведенный прокуратурой анализ показал, что 54 землепользователя использовали сельхозугодья с нарушением требований земельного законодательства. По 15 фактам, касающимся земель общей площадью свыше 56 тысяч гектаров, материалы направлены в департамент по управлению земельными ресурсами Павлодарской области для принятия мер и проведения проверок.

В результате принятых мер в государственную собственность возвращено 2 531,2 гектара пастбищных земель кадастровой стоимостью более 18 миллионов тенге.

Возвращенные участки включены в специальный земельный фонд Иртышского района. В дальнейшем они будут предоставлены гражданам для ведения крестьянских и фермерских хозяйств в установленном законом порядке.