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    19:11, 11 Февраль 2021 | GMT +6

    Пять новых школ откроют в этом году в Сарыагашском районе Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Сарыагашском районе Туркестанской области для исключения проблем трехсменных школ в прошлом году было начато строительство пяти школ. Строительство данных объектов перешло на текущий год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    В прошлом году капитально отремонтировали здания двух школ, в этом капитальный ремонт проведут еще в двух школах

    Кроме того, разработаны ПСД для строительства четырех новых школ, также разработают документы для возведения двух новых школ. В то же время подготовлена сметная документация для проведения капитального ремонта 12 школ. В этом году планируется подготовить сметную документацию для ремонта еще четырех школ. Наряду с этим, на природный газ переведут систему отопления четырех школ, для двух школ разработают ПСД.


    В целом, по району функционируют 80 школ. Из них 66 расположены в типовом, 14 - в приспособленном зданиях. В районе насчитывается 220 дошкольных учреждений. Из них 16 государственных детских садов, остальные частные. В дошкольных учреждениях воспитываются более 25 тысяч детей. В районе полностью решен вопрос охвата детей в возрасте от 3 до 6 лет дошкольным образованием.


    Теги:
    Туркестанская область Регионы Казахстана Образование Строительство Благоустройство
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