Пять новых спасательных станций на водоемах построят в Казахстане

До конца следующего года в Казахстане планируется построить еще пять спасательных станций в разных регионах страны. Об этом сообщил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев на заседании Правительства передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам вице-министра, за последние два года на водоемах страны построено 8 спасательных станций. Они расположены на озерах Шалкар, Имантау, Бурабай, Большое Чебачье, Пестрое, Алаколь (две станции), а также на реке Есиль.

— До конца следующего года планируем построить еще 5 в городах Жезказган, Конаев, Семей, Косшы, на берегу озера Щучье, — отметил Кеген Турсынбаев.

Поэтапно также улучшается материально-техническое оснащение спасателей. Приобретаются современные скоростные катера и техника.

Отдельное внимание уделяется профилактике: совместно с акиматами проводится обучение детей навыкам плавания и оказанию первой помощи. Однако, по данным МЧС, основной причиной трагедий на воде остается оставление детей без присмотра взрослых.

— Зачастую, имеются факты гибели детей на небольших водообъектах, как каналы и арычные системы. В этой связи, заинтересованным госорганам необходимо усилить профилактику среди родителей и детей, — подчеркнул вице-министр.

В настоящее время на водоемах МЧС выставлены мобильные посты, организовано патрулирование мест массового отдыха, проводятся рейдовые мероприятия, принимаются меры по выявлению и пресечению случаев нахождения детей без сопровождения взрослых в потенциально опасных местах.

Ранее сообщалось, что в Астане усилят рейды и проверки безопасности детей на время летних каникул.