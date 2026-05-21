В Астане усилят рейды и проверки безопасности детей на время летних каникул

Проверки направлены на профилактику выпадения из окон, безопасность на воде, порядок в летних лагерях, передает коррепсондент агенства Kazinform.

По словам руководителя управления по защите прав детей Астаны Серика Адильбаева, с начала мониторинга проведено около 100 выездов, в ходе которых проверяли соблюдение требований безопасности и определяли объекты, где необходимы ремонтно-восстановительные работы. Особое внимание уделяется предотвращению выпадения детей из окон и несчастным случаям на водоемах.

— В большинстве случаев падение детей происходит в момент, когда они остаются без присмотра взрослых, а также при недостаточном контроле со стороны родителей и законных представителей, — отметил руководитель столичного управления по защите прав детей Серик Адильбаев.

Для профилактики несчастных случаев совместную работу проводят управления образования и по защите прав детей, департаменты полиции и ЧС. Информационные материалы распространяются через родительские чаты, официальные аккаунты госорганов, а также транслируются в общественном транспорте, торговых центрах и на остановочных комплексах. Родителей настоятельно призывают устанавливать на окнах специальные блокираторы.

Дополнительно в период проведения выпускных мероприятий совместно с департаментом полиции и районными акиматами планируется проведение круглосуточных рейдов. При этом отдельный контроль предусмотрен для летних лагерей. По информации управления образования, перед заездом детей администрация школ будут проверять условия размещения, организацию питания, наличие видеонаблюдения и соответствие лагерей установленным требованиям.

— Прежде чем дети поедут в лагеря, администрация посмотрит, какие условия созданы там, соответствуют ли они требованиям, — заключил Серик Адильбаев.

Ранее сообщалось, что шестилетний ребенок выпал с 13-го этажа в Астане.

