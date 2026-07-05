Пять мест в Таразе для первого знакомства с городом

За один день в Таразе можно пройти путь от мавзолеев Караханидов и легенд Тектурмаса до археологических раскопок, городских парков и символов независимости, передает корреспондент агентства Kazinform.

Тараз — это город, где история не спрятана за музейным стеклом, а буквально вплетена в повседневную жизнь. Здесь древний мавзолей стоит рядом с оживленной улицей, археологический парк — в центре города, а любимый парк горожан хранит память о человеке, ставшем символом трагических событий.

Интерес к региону постоянно растет. По данным управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области, туристский поток по области в 2024 году составил 199 тысяч человек, в 2025 году — 212 тысяч, а за первый квартал 2026 года регион посетили уже 48 134 человека.

— Тараз интересен туристам именно сочетанием разных эпох. Здесь можно увидеть древние мавзолеи, объекты Великого шелкового пути, современные общественные пространства и места, связанные с новейшей историей страны, — отметил руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области Аспандияр Сейсебаев.

Вместе со специалистами акимата и представителями туристических агентств региона мы выбрали пять мест, с которых стоит начать знакомство с Таразом.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Мавзолей Карахана

Главная историческая точка центра Тараза — мавзолей Карахана. Это не просто архитектурный памятник, а место, где сходятся история Караханидского государства, тенге, ислама, память об Аулие-Ата и старом имени города.

Мавзолей был построен над могилой правителя и одного из основателей династии Караханидов Шах-Махмуда Карахана. После смерти местные жители почитали его как святого старца, и именно в честь него город назывался Аулие-Ата с XIX века до 1936 года. Само сооружение относят к XI веку, позже оно было частично разрушено, а в 1906 году восстановлено на прежнем месте.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

По словам директора турцентра «Золотой Караван» Валерия Татаренкова, при Караханидах Тараз был одним из центров государства, где пересекались торговые, политические и культурные маршруты.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

— Карахан — знаковая фигура даже для современного Казахстана. Так как при Караханидах была узаконена монета тенге, а недалеко от Тараза находился монетный двор. Тогда Тараз был столицей ханства, и именно отсюда управляли государством, — рассказал Валерий Татаренков.

Рядом расположен мавзолей Даутбека. Он менее известен туристам, но хорошо дополняет эту часть маршрута. Даутбек был крупным военачальником своего времени, а мавзолей датируется XIII веком. Неподалеку находятся и остатки раннеисламской мечети.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Вход для казахстанцев здесь недорогой — взрослый билет стоит 300 тенге, для школьников, студентов и пенсионеров еще дешевле. Можно также заказать экскурсию, но за это придется отдельно заплатить 2 000 или 5 000 тенге (на русском и казахском дешевле, чем на английском).

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Тектурмас

Если мавзолей Карахана — центр исторической памяти Тараза, то Тектурмас — это место, откуда город лучше всего почувствовать взглядом. Комплекс стоит на возвышенности у реки Талас, и отсюда открывается один из самых узнаваемых видов на город.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Этно-исторический комплекс «Тектурмас» был построен в 2018 году. Здесь установлен памятник старцу Аулие-Ата, словно благословляющему город с высокой горы. На территории воссоздана городская крепость, работают ремесленники, продается сувенирная продукция, а само место давно стало популярной фотолокацией.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Рядом находится мавзолей Тектурмас. По одной из версий, здесь покоится Султан Махмудхан — полководец эпохи Караханидов. В советское время мавзолей был сильно поврежден, а позднее восстановлен по старым фото на средства потомка-мецената.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

— Мавзолей пострадал от множества пушечных выстрелов, а затем его фактически растащили по кирпичику. То, что туристы видят сегодня — прекрасная реплика. Для города это важное место не только как исторический объект, но и как часть духовной памяти Тараза, — подчеркнул Валерий Татаренков.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

С Тектурмасом связана и легенда о подземном ходе к центру древнего города. В том же 2018 году его пытались восстановить, но работы не получили продолжения. По словам экскурсоводов, ход был поврежден землетрясением в 70-х годах прошлого века, а вход в него сейчас закрыт.

Панорама Таласа, вид на город, мавзолей и фигура Аулие-Ата сразу создают ощущение Тараза как города на пересечении дорог, культур и эпох. Вход на территорию комплекса и к мавзолею бесплатный, но здесь нет штатного экскурсовода.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Монумент «Қазақ хандығы»

Третья точка нашего маршрута — монумент «Қазақ хандығы». Он появился в Таразе в 2015 году, когда в Жамбылской области широко отмечали 550-летие образования Казахского ханства, и стал одним из современных символов города.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Монумент посвящен событию, важному для всей страны. Казахское ханство, основателями которого были ханы Керей и Жанибек, стало первым национальным государством в Центральной Азии.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Для туриста это место связывает древний Тараз с более современной историей Казахстана и является хорошим местом перевести дух и сделать памятные фото.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Парк имени Кайрата Рыскулбекова

Этот парк стал примером того, как городская среда может измениться почти до неузнаваемости. Еще в 2000-х он был запущенным, темным и совсем небезопасным по вечерам.

Сегодня же он стал одним из любимых мест горожан. Здесь прохладно даже в жаркие дни, много зелени, гуляют семьи, встречается молодежь, дети играют на площадках, а взрослые отдыхают на скамейках. Для туриста парк важен как место, где можно увидеть современный Тараз без музейной субординации. Он расположен в самом центре, а значит, туристу рядом легко найти рестораны и магазины.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

В парке установлен памятник Кайрату Рыскулбекову — участнику декабрьских событий 1986 года, память о котором особенно чтят на его родной жамбылской земле. Он родился в селе Бирлик Мойынкумского района. За участие в событиях Желтоксана его приговорили к смертной казни, но в 1992 году полностью реабилитировали, а в 1996 году ему посмертно присвоили звание «Халық Қаһарманы».

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Сейчас вокруг памятника кипит мирная жизнь. Молодежь играет в волейбол и баскетбол, неподалеку собираются любители тогызкумалака, шахмат и шашек.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

После древних мавзолеев и монументов парк показывает другой Тараз — живой, зеленый, шумный, повседневный.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Көне Тараз

Пятой точкой маршрута станет историко-этнокультурный комплекс «Көне Тараз». Формально его можно было бы поставить первым, ведь многие экскурсоводы именно отсюда начинают знакомство гостей с городом. Но в нашем маршруте он становится финалом, потому что лучше всего собирает воедино все, о чем Тараз рассказывает туристу: древность, ремесла, городскую культуру, археологию и современное музейное пространство.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Комплекс расположен в центре города на улице Толе би. В него входят «Центр Руханият и историковедения», амфитеатр «Ретро-фестиваль», «Центр ремесленников и туризма», художественно-изобразительная галерея, Жамбылский областной краеведческий музей, выставочный павильон и археологический парк «Древний Тараз». Это не один объект, а целый культурный квартал.

В центре ремесленников представлены изделия из дерева, кости, кожи, шерсти, войлока, шелка, гончарные сувениры и металлические украшения. В галерее можно увидеть работы казахстанских и зарубежных художников, а в краеведческом музее история области раскрывается от доисторического периода до Аулиеатинской эпохи.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Главная часть для тех, кто хочет понять древний Тараз, это археологический парк. Раскопки здесь начались в 2011 году и продолжаются до сих пор. На территории обнаружили лавки ремесленников, караван-сарай, остатки цитадели и десятки тысяч артефактов.

— В «Көне Таразе» обнаружили более 20 тысяч находок. Среди них были клад ювелира и изделия из знаменитого таразского стекла. Его до сих пор не могут повторить, и даже современные технологии не позволяют точно понять всю систему плавки. Это говорит о том, насколько развитым был город уже в то время, — рассказал Валерий Татаренков.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Сильное впечатление на туристов производит и средневековая баня IX–XI веков. По словам исследователей, это были не бани в современном понимании, а комфортное место для водных процедур, где поддерживалась температура, близкая к температуре тела.

— Эту баню, по сути, можно было отапливать небольшой свечой. Температура держалась на уровне 36,6 градуса, а для мужчин и женщин существовали отдельные дни. Для того времени это была очень высокая культура быта и гигиены, — отметил он.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Удивляет и инженерная сторона древнего города. Археологи обнаружили более 15 километров канализационных труб, которые до сих пор остаются под землей.

— То, что сегодня кажется нам нормой, тогда было настоящим новшеством. В это же время во многих европейских городах путешественника у ворот встречал тяжелый запах, а в Таразе стоки уже выводились за пределы города. Кроме того в городе были водопроводные трубы, подводившие питьевую воду к домам, — сказал Валерий Татаренков.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Что еще можно успеть

Если наш топ покажется слишком коротким, маршрут всегда можно усложнить. Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области предлагает туристам однодневный историко-культурный маршрут «От древнего Тараза до наших дней». Его протяженность — 60 километров, время в пути — около двух часов, количество посещаемых объектов близко к 20. Маршрут рассчитан на один день и может организовываться ежедневно.

В него входят все объекты из нашего топа, а также Аллея молодежи «Жастар аллеясы», парк «Жеңіс», парк Первого Президента РК, монумент «Тәуелсіз Қазақстан», мавзолеи Айша биби и Бабаджа Хатун, средневековый караван-сарай «Торткуль» и другие локации.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

Из того, что не вошло в наш топ, отдельного внимания заслуживают бани Кали-Юнуса, Парк Победы и караван-сарай Торткуль. Последний сейчас закрыт на реставрацию, но сам объект хорошо показывает, как была устроена жизнь торговцев и путников на Великом шелковом пути.

— В былые времена не каждый торговый караван заходил в город. Многие шли «по объездной», но им все равно нужно было место, чтобы отдохнуть, поесть и привести в порядок повозки. Караван-сараи были не просто местом ночлега. Там кипела жизнь. Именно в таких местах часто находят клады, — рассказал Валерий Татаренков.

Тараз не стоит смотреть на бегу. В этом городе легко за один день объехать главные точки маршрута, но гораздо сложнее — по-настоящему услышать его. Здесь важно задержаться у старого камня, подняться на Тектурмас и посмотреть на Талас, пройти через «Көне Тараз» не как через музейный комплекс, а как через место, где под современным городом все еще дышит древний.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

У Тараза нет одной главной истории. Он складывается из множества слоев — из легенд Карахана, ремесленных мастерских, памяти о Кайрате Рыскулбекове, тенистых аллей, детских голосов на спортивных площадках, археологических раскопок и тихих мавзолеев, рядом с которыми городская суета вдруг становится тише.

Наверное, именно поэтому Тараз нужно не просто посещать, а проживать. Не спешить поставить галочку напротив достопримечательности, а дать городу время раскрыться — в жарком воздухе старых улиц, в прохладе парков, в панораме с высокой горы и в историях людей, которые каждый день проходят мимо древности по дороге на работу или в магазин. Только тогда турист перестанет быть просто гостем и хотя бы на несколько часов станет частью древнего Тараза.

Фото: Алексей Поляков / Kazinform

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